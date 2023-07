Il segreto che Zuleyha ha tenuto nascosto dentro di sé a lungo, finalmente verrà alla luce e sarà uno dei temi centrali delle puntate di Terra Amara in onda il 5 e 6 luglio su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Yilmaz Akkaya, una volta appresa la verità sulla paternità di Adnan, sarà deciso a vendicarsi contro la signora Hunkar. A salvare la madre di Demir sarà l'intervento di una persona inaspettata.

Sarà dato spazio anche all'arrivo di Fikret nelle prossime puntate della soap opera turca. L'uomo rischierà di fare un grosso danno alla malcapitata Sermin, visto che si scontrerà accidentalmente con la sua auto.

Completamente mortificato per quanto accaduto, non esiterà a portarla in ospedale. Nel frattempo nel bosco sarà ritrovato il corpo esanime di Hatip e la notizia circolerà per le vie di Adana. La gente del paese non nutrirà alcun dubbio, nella convinzione di aver capito chi è stato a eliminare il marito di Naciye.

Anticipazioni Terra amara, la puntata del 5 luglio: Yilmaz pronto ad uccidere Hunkar, Fikret porta Sermin in ospedale

Nell'episodio del 5 luglio Yilmaz Akkaya verrà a sapere che il piccolo Adnan in realtà è frutto dell'amore fra lui e Zuleyha. Determinato a vendicarsi, l'uomo si intrufolerà nella villa degli Yaman con la ferma intenzione di eliminare Hunkar. Ma quando Yilmaz vedrà suo figlio, abbandonerà questo proposito.

Intanto, ad alcuni chilometri di distanza, Sermin rischierà di finire sotto la macchina di Fikret. Del tutto dispiaciuto per l'accaduto, il fratellastro di Demir le offrirà un passaggio in ospedale, in modo che la donna possa farsi controllare dai dottori e verificare di non aver subito danni nel sinistro. Ben presto comunque Zuleyha chiederà a Sabahattin di dimetterla dall'ospedale.

Spoiler Terra amara, puntata 6 luglio: ritrovato un cadere nel bosco, Zuleyha riabbraccia i figli

Nella puntata del 6 luglio di Terra amara, gli abitanti di Adana saranno terrorizzati dalla notizia riguardante l'assassinio a mano armata di Hatip, le cui spoglie verranno rinvenute nel bosco. Saranno ritenuti i principali responsabili gli uomini arrivati da Ankara che si sarebbero vendicati della truffa subita da Hatip.

A dare man forte a questo pettegolezzo sarà la testimonianza di un pastore, che sosterrà di aver visto Hatip venire minacciato proprio da parte di costoro.

Nel frattempo Zuleyha, complice l'aiuto di Hunkar, farà rientro a casa, lasciando definitivamente l'ospedale. Sarà così che potrà ricongiungersi con i piccoli Adnan e Leyla.