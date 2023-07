Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono tornati insieme dopo l’ennesima discussione molto accesa. Il ritorno di fiamma, però, ha fatto storcere il naso alla tiktoker Chiara Mariani: in un video ha sostenuto che i continui “tira e molla” fruttano alla coppia un guadagno di 30mila euro al mese, poiché con le loro discussioni aumentano i follower su Instagram.

La supposizione di Chiara Mariana

Chiara Mariani su Tik Tok ha punzecchiato Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli per via dell’ennesimo ritorno di fiamma. Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha esordito che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 guadagnerebbero ben 30mila euro al mese.

Stando alla sua versione gli “Oriele” fin dai tempi del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno dimostrato di essere una delle coppie più discusse e chiacchierate per via dei loro scontro piuttosto accesi. Secondo Mariani, Daniele e Oriana avrebbe continuato a litigare lontano dai riflettori per un motivo ben preciso: “Tramite queste scenate plateali dei teatrini attirano sui loro profilo decine di follower”. Per rendere ancora più credibile la sua versione dei fatti, la tiktoker ha fatto notare che dopo un indizio legato a un ritorno di fiamma la coppia pubblica tra le stories sempre una sponsorizzazione.

Ovviamente, si tratta solo di una supposizione fatta da Chiara Mariani poiché non c’è alcuna prova che la coppia discuta per avere più visibilità.

D’altronde anche all’interno della casa di Cinecittà Daniele e Oriana sono stati più volte protagonisti di litigi molto accesi.

Daniele e Oriana: è tornato il sereno

La coppia è stata protagonista di una discussione piuttosto accesa in Sardegna, mentre Oriana era impegnata in un evento di lavoro. Stando alla versione raccontata da Daniele, la 31enne avrebbe in escandescenza per averlo visto parlare al tavolo di Soleil Sorge e Chadia Rodriguez e Micol Incorvaia anziché stemperare la tensione non avrebbe fatto altro che alimentare i dubbi e le insicurezze dell’amica.

Dopo alcuni botta e risposta a distanza sui social, la coppia è tornata insieme. La scorsa domenica, Daniele e Oriana hanno pubblicato una storia in cui si trovavano nello stesso luogo a Verona. Successivamente l’influencer ha confermato il ritorno di fiamma: “Dopo questi giorni separati siamo tornati insieme”. Inoltre ha ammesso che sia lei che Dal Moto sono fessi, ma ha chiesto di accettarli anche con i loro difetti.

I giorni successivi Marzoli si è mostrata a Verona a casa del suo fidanzato.

Da quando sono usciti dalla casa di Cinecittà, gli “Oriele” è la seconda crisi che affrontano ma alla fine è sempre l’amore a trionfare.