Le anticipazioni di Beautiful sono ricche di colpi di scena: nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a domenica 30 luglio su Canale 5, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dovrà affrontare ancora una volta la perdita per suo marito John (Tanner Novlan). La giovane Forrester, infatti, incontrerà Baker: l'uomo riporterà alla donna tutti gli oggetti di suo marito, rubati in precedenza da Sheila, inclusa la fede nuziale e per lei sarà davvero straziante. A sostenere Steffy, però, ci sarà Liam, che eviterà di lasciare da sola la sua ex, in un momento tanto delicato.

Frattanto Brooke e Li, non gradiranno affatto la presenza di Liam: la madre adottiva di John Finnegan, in particolare, avrà un atteggiamento assai freddo con lo Spencer, ma anche con la nuora Steffy. In seguito si scoprirà che Li ha nascosto a tutti un grande segreto.

Beautiful, puntate 24-30 luglio: Li nasconde a tutti che John è ancora vivo

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 24 al 30 luglio, Li continuerà a nascondere a tutti che suo figlio John è ancora vivo, ma in coma, ricoverato nel suo ospedale. Questo segreto peserà sempre di più sulla donna che, nel tentativo di proteggere suo figlio, si comporterà in modo sempre più strano e distante con Steffy.

Nel frattempo Hope (Annika Noelle) cercherà di far riflettere sua madre Brooke su Ridge e sull'amore che Bill e Deacon nutrono per lei.

Successivamente Li annuncerà a Steffy di non voler fare alcuna veglia funebre per suo figlio John: la giovane Forrester non riuscirà a capire il motivo di tale atteggiamento e sarà assai dispiaciuta che sua suocera sia tanto fredda con lei. Poco dopo Liam consiglierà a Steffy di avere un confronto diretto con Li (Naomi Matsuda).

Quest'ultima avrà in mente di tenere il segreto riguardo suo figlio, fin quando l'uomo non si risveglierà dal coma.

Brooke preoccupata per Hope

Li sarà convinta che suo figlio John abbia iniziato ad avere problemi da quando è entrato a far parte della famiglia Forrester. Sarà così che deciderà di tenere anche Steffy e gli altri della famiglia, all'oscuro del fatto che John sia ancora vivo, ma in coma.

Li cercherà in ogni modo di tenere la verità lontana, soprattutto da Sheila (Kimberlin Brown).

Nel frattempo Brooke deciderà di avere un atteggiamento più civile con Taylor e sarà desiderosa di stare al fianco di Steffy e al piccolo Hayes. Successivamente Brooke consiglierà a Hope di stare attenta al legame tra Liam e Steffy: la giovane, però, dirà a sua madre di non essere affatto preoccupata, anzi sarà felice del fatto che suo marito trascorra del tempo con la sua ex, per aiutarla dopo aver subito una perdita tanto grave.

Li, intanto, sarà convinta che suo figlio John possa svegliarsi presto dal coma, per riprendere in mano la sua vita e aspetterà tale evento per annunciare a tutti che l'uomo è ancora vivo.