Sono passate poche settimane da quando una delle coppie più discusse del Grande Fratello Vip 7 si è separata: come un fulmine a ciel sereno, infatti, Antonella ed Edoardo hanno annunciato la loro rottura sui social network. Se la ragazza non si è più sbilanciata sull'ex e sul tipo di rapporto che hanno attualmente, Donnamaria ha scelto una diretta Instagram per informare fan e curiosi del fatto che tra lui e Fiordelisi c'è ancora un legame e che si rivedranno per questioni lavorative.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Dopo averla difesa sui social lasciandola senza parole, Edoardo è tornato a parlare di Antonella, e della loro storia iniziata nella casa del Grande Fratello Vip alcuni mesi fa.

Di recente, infatti, il romano ha chiacchierato con i fan su Instagram e non si è tirato indietro dal dare qualche spiegazione su cosa stia accadendo tra lui e Fiordelisi dopo che si sono lasciati definitivamente.

Ai follower che gli hanno chiesto se c'è stato un ritorno di fiamma con l'influencer, Donnamaria ha fatto sapere: "Bisogna ringraziare situazioni un po' particolari perché ti consentono di affrontare temi con le persone".

"Io e Antonella ci siamo sentiti e siamo in buoni rapporti", ha proseguito il conduttore radiofonico allontanando, almeno per il momento, le voci che lo vorrebbero di nuovo in coppia con la bella salernitana.

Clima disteso tra i protagonisti del Grande Fratello Vip

Prima che i fan "Donnalisi" fraintendessero le sue parole, il concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato perché ha sentito Antonella al telefono e soprattutto perché a breve la rivedrà.

"Dobbiamo parlare di tante cose perché abbiamo firmato dei contratti insieme e vanno rispettati", ha fatto sapere Edoardo in diretta su Instagram.

Anche se quando si sono detti addio non si sono risparmiati frecciatine e attacchi social, al momento tra Donnamaria e Fiordelisi c'è un clima sereno e lui l'ha confermato dicendo: "Non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento".

Nonostante questo, però, la coppia che è nata tra le mura di Cinecittà non si è ritrovata: i sostenitori di questo amore, infatti, per ora devono accontentarsi del legame che i due sono riusciti a ricostruire a meno di un mese dall'addio, un rapporto che attualmente non ha nulla a che vedere con quello di qualche mese fa.

I tira e molla post Grande Fratello Vip

Anche se il ritorno di fiamma tanto sperato dai fan non c'è stato, Edoardo non ha escluso che in futuro le cose potrebbero cambiare drasticamente.

Sono in parecchi, infatti, a pensare che tra i "Donnalisi" non è tutto finito e che prima o poi si riavvicineranno proprio come è accaduto all'interno della casa del Grande Fratello Vip nel recente passato.

Antonella, però, da settimane evita questo argomento e preferisce comunicare con i follower aggiornandosi sui tanti progetti lavorativi che ha in ballo e che dopo l'estate potrebbero riportarla in televisione in ruoli inediti.

Dell'ex fidanzato Donnamaria, invece, la giovane non ha più parlato se non quando lo ha ringraziato per averla difesa pubblicamente dalle frecciatine di Andrea Dianetti e Gabriele Parpiglia.

"Grazie, non me l'aspettavo", ha scritto Fiordelisi su Twitter dopo aver letto le parole con le quali il romano ha preso le sue parti.

Nessuno dei due gieffini, inoltre, è ancora finito al centro del gossip per presunte nuove frequentazioni; anche questo spinge i sostenitori della coppia a pensare che un ricongiungimento potrebbe esserci a breve, magari quando si rivedranno per discutere dei lavori che hanno da portare a termine.