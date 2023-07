La soap opera turca di Canale 5 Terra amara continua a regalare colpi di scena anche nelle puntate del 14 e 16 luglio, che porteranno Demir a fare due sconvolgenti scoperte.

Prima di tutto, l'erede della famiglia Yaman apprenderà del gesto inaspettato di sua madre Hunkar, la quale si ritroverà a cedere le sue azioni a Yilmaz. Successivamente l'uomo verrà a sapere che Mujgan ha provato ad uccidere sua moglie Zuleyha e deciderà di approfittare della vicenda per cavarne qualcosa di buono per sé.

Nel frattempo per le vie di Cukurova prenderà a circolare un pettegolezzo riguardante Zuleyha e a seminarlo in giro sarà Behice.

Yilmaz, che continuerà a progettare la fuga all'estero con la donna che ama e i suoi figli, sarà in attesa di alcuni documenti falsi.

Anticipazioni Terra amara, puntata 14 luglio: Behice semina cattiverie su Zuleyha

Fra Hunkar e suo figlio la situazione non sarà delle migliori e non accennerà a migliorare, anzi. La donna arriverà al punto di vendere le sue quote aziendali a Yilmaz e, quando Demir li incontrerà all'Adnan Yaman Holding, sarà messo al corrente dell'accordo. Ne deriverà una discussione, in seguito al quale l'erede degli Yaman si fionderà da Fekeli per parlarne. Quest'ultimo si mostrerà spiazzato, in quanto non ne sapeva nulla della transizione avvenuta, e si dichiarerà persino contrario.

Nel frattempo Behice sarà impegnata a mettere in cattiva luce Zuleyha fra le signore di paese, dicendo che è una persona instabile oltre che pericolosa. Questo pettegolezzo giungerà alle orecchie di Gulten, la quale esorterà, invano, Zuleyha a rivelare a tutti che è stata Mujgan ad attentare alla sua vita.

Spoiler Terra amara, puntata 16 luglio: Demir scopre la verità su Mujgan

Nell'appuntamento di domenica 16 luglio, in onda alle ore 14.30, ci saranno ulteriori movimenti nella soap opera turca. Sermin si ritroverà ad origliare la conversazione in cui Zuleyha rifiuta di screditare Mujgan in paese e andrà a riferire ogni singola parola a Demir.

Quest'ultimo, pur non fidandosi della cugina, incaricherà un poliziotto di indagare sulla pistola ritrovata fra le mani della moglie. Sarà così che l'uomo resterà sconvolto dalla risposta ricevuto e si recherà a casa di Fekeli per un faccia a faccia decisamente duro.

Yilmaz prepara 5 passaporti falsi e firma una dichiarazione

Una volta giunto davanti a Yilmaz, un furibondo Demir non si farà alcuno scrupolo a minacciare di denunciare la moglie al procuratore se lui in cambio non rinuncia all'acquisto delle quote della holding di sua madre. Yilmaz accetterà le condizioni del suo rivale e firmerà una dichiarazione in cui ammetterà le responsabilità di Mujgan.

Nel frattempo l'uomo continuerà a preparare la fuga con Zuleyha e attenderà i cinque passaporti falsi in modo da portare con loro anche i piccoli Leyla e Adnan.