Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in programma nel corso della stagione 2023/2024 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Spazio in primis al ritorno di Stefania Colombo, che dopo un lungo periodo di assenza rimetterà piede in città per partecipare a un evento speciale.

Situazione differente, invece, per Gemma che uscirà di scena e non si esclude che per lei possano esserci delle brutte notizie all'orizzonte legate al bambino che porta in grembo.

Gemma scopre di aver perso il suo bambino nel corso de Il Paradiso delle signore 8?

Le riprese de Il Paradiso delle signore 8 proseguono senza sosta, ma sul set non vi è alcuna traccia dell'interprete di Gemma, Gaia Bavaro.

L'attrice che veste i panni della venere non ha ancora messo piede sul set e non compare neppure nel cast ufficiale di protagonisti della prossima stagione.

Insomma Gemma non ci sarà e non si esclude che gli sceneggiatori possano aver messo a punto una trama drammatica per la sua uscita di scena.

Gemma e Marco via da Milano nelle nuove puntate de Il Paradiso 8

Non si esclude che, nel corso delle nuove puntate dell'ottava stagione della soap, gli spettatori possano scoprire che Gemma ha perso il bambino che portava in grembo, frutto di quella notte di passione con l'ex Marco Di Sant'Erasmo.

La venere potrebbe aver deciso di lasciare Milano dopo la scoperta dell'aborto, e di conseguenza voltare pagina e trasferirsi in una nuova città per ripartire da zero.

Al suo fianco potrebbe esserci il fidanzato Marco. Il giornalista, dopo aver chiuso la storia d'amore con Stefania Colombo, potrebbe rendersi conto che è Gemma la donna con la quale costruire un futuro.

Insieme a Gemma potrebbe uscire di scena anche la mamma Veronica.

Stefania torna per le nozze di Ezio e Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire gli ulteriori sviluppi sulle vicende della venere, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Stefania.

L'ex venere del grande magazzino milanese, dopo il trasferimento in America, rimetterà piede a Milano per festeggiare il "sì" dei suoi genitori.

Ezio e Gloria decideranno di celebrare nuovamente le loro nozze e in tal modo potranno rinnovare quella promessa d'amore che si erano fatti un po' di anni prima.

Un evento che terrà banco nel corso delle nuove puntate autunnali della soap opera. Alla festa parteciperanno la maggior parte dei volti del grande magazzino milanese.