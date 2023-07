Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla vita sentimentale della contessa Adelaide. Dopo essere uscita allo scoperto con il giovane Marcello Barbieri, bisognerà capire quale sarà la strada che i due decideranno di intraprendere assieme.

Occhi puntati anche sul percorso di Gemma e Marco che, contrariamente ad ogni aspettativa, usciranno di scena dal cast della soap opera di Rai 1.

Adelaide al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1

Nel dettaglio, la programmazione de Il Paradiso delle signore riprenderà da lunedì 11 settembre, quando in daytime ci sarà spazio per la messa in onda dei nuovi episodi inediti.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende della contessa Adelaide, pronta a tenere banco con i suoi intrighi e quel segreto che ha custodito gelosamente fino ad oggi. Marcello, invece, si ritroverà a prendere una decisione importante sul suo futuro sentimentale dopo che, nel corso della passata stagione della soap, si è ritrovato a vivere un nuovo momento di passione con la sua ex Ludovica.

Un bacio che ha riacceso i sentimenti del giovane Barbieri, il quale però deciderà di non gettare all'aria ciò che di bello ha costruito con Adelaide.

Marcello sceglie Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

E così, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, Marcello sceglierà ancora Adelaide e si dirà pronto a vivere con lei un nuovo percorso di vita.

I due non saranno solo amanti ma anche complici negli affari, dato che il giovane Barbieri diventerà un elemento sempre più rilevante e importante negli ambienti che contano.

Insomma, la love story tra Marcello e Adelaide proseguirà a gonfie vele, ma i colpi di scena potrebbero essere sempre dietro l'angolo, e non si esclude che la contessa possa ritrovarsi a dover chiarire dei conti in sospeso con il suo ex Umberto.

Gemma e Marco escono di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Gli spoiler dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 8 evidenziano, inoltre, che si assisterà all'uscita di scena della coppia composta da Marco e Gemma. In tanti speravano di poter continuare a seguire la loro storia d'amore nel corso dell'ottava stagione della soap, ma così non sarà.

Gemma e Marco non saranno presenti nell'ottava edizione e, di conseguenza, i telespettatori non assisteranno al momento della nascita del loro bambino. Torneranno entro il finale di stagione oppure sarà un addio definitivo? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.