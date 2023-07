Il Paradiso delle signore 8 potrebbe subire un cambio programmazione già nel corso della prima settimana di programmazione di questa nuova stagione.

L'appuntamento con la fortunata soap opera del pomeriggio con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina potrebbe subire dei cambiamenti per la messa in onda del programma Tutti a scuola, previsto il prossimo 15 settembre nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Quando riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 nel daytime di Rai 1

Nel dettaglio, la programmazione de Il Paradiso delle signore 8 prevede che le nuove puntate andranno in onda dall'11 settembre [VIDEO] nella fascia del daytime pomeridiano.

Dopo la lunga pausa estiva, la Rai tornerà a puntare sugli episodi inediti della soap opera che nella passata stagione ha registrato risultati d'ascolto importanti, toccando anche punte superiori al 24% di share e più di 2.4 milioni di spettatori.

Di conseguenza, gli spettatori e appassionati delle vicende dei vari protagonisti del grande magazzino milanese potranno tornare a seguire le nuove puntate e gli intrighi che sono stati messi a punto dagli sceneggiatori per tutta la durata dell'ottava stagione.

Cambio programmazione per Il Paradiso 8: cosa succederà il 15 settembre

Tuttavia, già nel corso della prima settimana di programmazione con Il Paradiso delle Signore, potrebbero esserci delle variazioni legate alla messa in onda televisiva.

Sì, perché il prossimo venerdì 15 settembre, alle 16:30 è in programma lo speciale Tutti a scuola, il tradizionale show che si svolge in presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per celebrare l'inizio del nuovo anno scolastico.

L'evento andrà in onda in diretta sulla rete ammiraglia della tv di Stato e, tenendo conto che partirà alle 16:30 (dopo il tradizionale appuntamento del pomeriggio con il TG 1), non si esclude che la soap opera possa saltare.

A rischio la puntata de Il Paradiso delle signore del 15 settembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 del 15 settembre, quindi, potrebbe essere cancellata dalla programmazione del pomeriggio per lasciare spazio ad una puntata extra-large del talk show La volta buona (normalmente previsto fino alle 16:05).

Di conseguenza, l'episodio della soap che rischia di saltare per lasciare spazio alla diretta dello show Tutti a scuola potrebbe essere recuperato nel corso della giornata di sabato 16 settembre.

In tal caso non sarebbe la prima volta che, la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, passerebbe nel daytime del sabato pomeriggio: già in passato, infatti, ci fu spazio per la messa in onda di puntate speciali nel weekend.