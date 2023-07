La soap opera turca di Canale 5 Terra amara sarà interessata da un colpo di scena nelle puntate dal 24 al 28 luglio, in cui i fan scopriranno cosa succederà durante la fuga di Zuleyha e Yilmaz. I due, decisi a stare insieme lontano da Cukurova, dovranno rinunciare a questo progetto. Furioso, Yilmaz sarà convinto che il piano sia andato in fumo per colpa di Hunkar e sarà deciso ad ucciderla.

Frattanto Demir non vorrà saperne di rinunciare al piccolo Adnan, continuando a fargli da padre nonostante tutto. Tuttavia, l'uomo prenderà una decisione sul bambino contro il volere di Zuleyha e Yilmaz.

Spazio anche a Fikret, il quale continuerà a suscitare diffidenza in Behice. La donna si intrufolerà nella camera del ragazzo, in cerca di indizi sulla sua identità e finirà per scoprire quale sia il suo vero nome.

Anticipazioni Terra amara, settimana 17-21 luglio: Yilmaz accusa Hunkar per la mancata fuga

Il giorno della fuga d'amore di Yilmaz e Zuleyha arriverà, ma nulla andrà come sperato. Akkaya non esiterà a sospettare di Hunkar e sarà sul punto di ucciderla per vendicarsi. Fortunatamente l'uomo cambierà idea, risparmiandole la vita. Zuleyha, frattanto, sarà informata da Sevda della conversazione a cui ha assistito.

Determinata a porre fine alla faida di famiglia, Hunkar dapprima si recherà a casa dell'amante del marito per riprendere i suoi nipotini e ricondurli a casa, poi inviterà Demir a darci un taglio con questo storico odio.

La donna, inoltre, riaprirà le porte della sua villa al figlio e finalmente Zuleyha e i suoi figli potranno ricongiungersi.

Zuleyha e Yilmaz non scappano più e chiedono il divorzio

Alla luce di questi risvolti, Zuleyha e Yilmaz cambieranno idea in merito alla fuga verso la Germania, restando così a Cukurova. Entrambi, però, vorranno ancora stare insieme perciò chiederanno ai rispettivi coniugi di divorziare.

Con questa soluzione i bambini non dovranno rinunciare ad uno dei genitori. Peccato che quando Mujgan si sentirà chiedere il divorzio da Yilmaz, metterà in chiaro che non intende lasciarlo andare.

Durante una chiacchierata, Demir sottolineerà alla moglie di considerare Adnan suo figlio, soprattutto quando verrà a sapere che il suo rivale ha scoperto la verità.

Alla villa, frattanto, Gaffur non si farà alcuno scrupolo a mettere Rasit in cattiva luce, mentre Saniye elogerà il suo modo di lavorare indefessamente.

Spoiler Terra amara: Behice trova il documento di Fikret

Sia Behice che Sermin continueranno a nutrire dei forti sospetti sul conto di Fikret al punto da accrescere la loro diffidenza nei confronti del presunto nipote di Fekeli. Sarà così che saranno ricercate alcune prove, frugando nella stanza del ragazzo. Alla fine Behice avrà tra le mani il documento con il vero nome di Fikret.

Demir, contro il volere della moglie, deciderà di far circoncidere Adnan. Quando Yilmaz lo verrà a sapere, non esiterà a fare irruzione alla villa degli Yaman.