Le puntate de Il Paradiso delle Signore 8, previste da settembre su Rai 1, saranno incentrate sul segreto della Contessa Adelaide.

Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina terrà banco con nuovi colpi di scena e sorprese che non passeranno affatto inosservati.

Tuttavia la presenza della contessa nelle nuove trame della soap potrebbe non essere stabile come è accaduto nel corso delle ultime stagioni: Adelaide potrebbe assentarsi per diversi periodi di tempo.

Adelaide svela di avere una figlia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni sulla prossima stagione de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Adelaide sarà alle prese con il segreto legato al suo passato, che finirà per stravolgere un po' tutte le persone che la circondano.

In questo nuovo capitolo della soap Adelaide svelerà di avere una figlia segreta che fino a quel momento ha sempre considerata morta.

In realtà quella bambina partorita dalla contessa è riuscita a salvarsi, ma la donna non ha mai avuto sue notizie, fino a quando non c'è stato il colpo di scena della telefonata arrivata nelle puntate conclusive della scorsa stagione.

Adelaide potrebbe assentarsi per lunghi periodi ne Il Paradiso 8

Adelaide svelerà apertamente di aver scoperto di avere una figlia che si trova in Svizzera, motivo per il quale si dirà disposta a tutto pur di riuscire a salvare questo legame affettivo.

Al fianco della contessa, in questa nuova stagione della soap, ci sarà non solo Marcello, pronto a supportare e sostenere la sua amata, ma anche Umberto.

Il commendatore Guarnieri, dopo aver appreso il segreto della contessa, deciderà di tenderle una mano e proverà in tutti i modi ad aiutarla, sperando che possa sistemare le cose con la figlia.

Di conseguenza la scoperta dell'esistenza di questa figlia segreta potrebbe indurre la contessa ad assentarsi per diversi periodi di tempo nella soap.

La contessa divisa tra Umberto e Marcello ne Il Paradiso 8

Nell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore la presenza di Adelaide non sarà sempre costante e ci saranno dei periodi in cui la donna uscirà di scena per stare al fianco della figlia.

Il pubblico si troverà a fare i conti con una presenza "ridotta" della contessa in questo nuovo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Tuttavia Adelaide riuscirà sempre a tenere banco con i suoi intrighi, che anche quest'anno animeranno le trame de Il Paradiso delle signore, mettendo in subbuglio il cuore del suo ex Umberto.

Per tale motivo tra Guarnieri e la compagna Flora Ravasi potrebbero esserci dei momenti di tensione e scontro nella prossima stagione.