Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 1 agosto, Demir e Hunkar faranno pace e si recheranno in ospedale per portare a casa il piccolo Adnan. Intanto, anche Yilmaz giungerà in ospedale per vedere suo figlio e il litigio con Demir sarà inevitabile. Successivamente, Yaman chiederà spiegazioni sulla rimozione della targa di Zuleyha sul reparto di pediatria. Infine, Hunkar e Fekeli vorranno trovare una soluzione per i loro figli e li inviteranno ad incontrarsi per parlare.

Demir scopre che la targa sul reparto di pediatria è scomparsa

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Cetin proporrà a Gulten di sposarsi subito infatti fino ad allora hanno dovuto spostare il giorno del sì più volte, prima a causa dell'arresto di Zuleyha e poi per la convalescenza di Demir.

Intanto, Yilmaz nasconderà dei soldi sotto terra. L'indomani, Demir andrà in ospedale in compagnia della madre per riportare a casa il piccolo Adnan, ma passando per il reparto di pediatria non potrà fare a meno di notare che la targa di Zuleyha Yaman è scomparsa dal muro. L'uomo chiederà spiegazioni al dottore, il quale gli risponderà che è stato ordinato di dipingere le mura della struttura, ma Demir capirà subito che è stata una volontà di Mujgan, presa dalla gelosia nei confronti della signorina Altun.

Demir si scontra con Yilmaz in ospedale in Terra Amara

Hunkar si avvierà nella stanza del piccolo Adnan per aiutare Zuleyha a preparare le ultime cose per tornare a casa. Intanto, anche Yilmaz giungerà in ospedale per visitare suo figlio e lo scontro con il suo acerrimo rivale in amore sarà inevitabile: Demir lo fermerà sulla soglia della porta e gli chiederà di andarsene, ma Akkaya risponderà che ha il suo stesso diritto per essere lì.

A questo punto, i toni si alzeranno e Zuleyha interverrà dicendo loro di non litigare di fronte ad Adnan, poi lascerà passare Yilmaz che potrà finalmente vedere suo figlio. Invece, Yaman continuerà a discutere, ma verrà fermato da Hunkar.

Hunkar e Fekeli pensano a una soluzione per i loro figli

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Zuleyha farà ritorno a villa Yaman con il piccolo Adnan e chiederà a suo marito di lasciarlo con lei a dormire.

Intanto Demir ordinerà di sacrificare alcuni agnelli per ringraziare i cittadini di Adana per la loro preoccupazione e "celebrare" il miracolo che ha salvato la vita del bambino. Yilmaz avrà la stessa idea e chiederà a Cetin di occuparsene.

Infine, Fekeli incontrerà Hunkar e insieme discuteranno delle possibili soluzioni affinché i rispettivi figli facciano la pace trovando un accordo. Entrambi giungeranno alla conclusione che sarebbe necessario un incontro chiarificatore.