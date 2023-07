Moisè Curia, alias Marco de Il Paradiso delle signore, esce di scena dal cast della prossima stagione della soap opera in programma nel daytime di Rai 1: lo ha confermato proprio l'attore, che ha detto di aver amato molto il suo personaggio, ma di aver anche voglia di scrivere una sceneggiatura, e di raccontare storie.

Le nuove puntate de Il Paradiso sono confermate dall'11 settembre [VIDEO] in poi in prima visione assoluta, e il giovane Marco non sarà tra i volti di spicco della soap.

Un duro colpo per i fan che, fino alla fine, avevano sperato di poter continuare a seguire le vicende del giornalista e della sua compagna Gemma, in dolce attesa di un bebè.

Marco esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che Marco e Gemma non saranno al centro delle trame di questo nuovo capitolo.

La soap partirà l'11 settembre su Rai 1 e, in questi mesi, sono cominciate le riprese ufficiali degli episodi che saranno trasmessi nel corso della stagione 2023/2024 in daytime.

Le sorprese non mancheranno ma, quest'anno, non ci sarà spazio per le vicende del giovane Marco: il nipote della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo uscirà di scena dal cast della soap.

A fare un po' di chiarezza su questa novità ci ha pensato lo stesso Moisè Curia, in una intervista concessa a Granelli la serie.

'Avevo voglia di fare altro, di scrivere', parla l'attore di Marco ne Il Paradiso delle signore

"Marco è un personaggio che ho amato tanto, mi ha regalato tanto. Mi ha permesso di esplorare una parte lontana da me. Da bambino ho sognato di essere Marco", ha dichiarato l'ormai ex volto de Il Paradiso delle signore.

"Si, avevo voglia di fare altro, di scrivere.

Sto scrivendo una sceneggiatura, nella mia vita c'è sempre stata questa voglia di raccontare storie", ha proseguito ancora Moisè Curia confermando così di essere attualmente impegnato con altri progetti professionali.

Eppure, quello di Marco potrebbe non essere un addio definitivo alle trame della soap: del resto, già nella passata stagione, il giornalista era uscito di scena, salvo poi rientrare nel corso del finale e rendersi protagonista di un ritorno di fiamma con la sua ex Gemma, dopo la fine della storia d'amore con Stefania.

Silenzio sulla gravidanza di Gemma ne Il Paradiso delle signore 8

Sta di fatto che, per il momento, il rientro di Marco non è previsto in questo ottavo capitolo della soap opera del pomeriggio di Rai 1.

I fan e appassionati della soap non avranno notizie sulla gravidanza di Gemma: a quanto pare, infatti, l'ex venere e il suo fidanzato avrebbero scelto di viversi una nuova vita lontani da tutto e tutti.

Esce di scena dal cast di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore anche Veronica: la donna non sarà presente in questo nuovo capitolo, dopo che Ezio ha scelto di riprendere in mano le redini del suo matrimonio con Gloria.