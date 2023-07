Le puntate de Il Paradiso delle Signore 8 previste nel corso della stagione 2023/2024 saranno incentrate sulle vicende di Adelaide.

La contessa sarà pronta a tenere banco con le sue tormentate vicende e soprattutto con quel segreto che è stato lasciato in sospeso al termine della scorsa stagione.

Dopo il rientro in città la contessa non ha fornito troppi dettagli sul perché della sua sparizione e non si esclude che dietro questo intrigo possa celarsi una grave malattia.

Il segreto di Adelaide scuote le nuove puntate de Il Paradiso delle signore

La prossima stagione de Il Paradiso delle signore continuerà a dare ampio spazio alle vicende di Adelaide, la quale si troverà a dover prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e lavorativa.

Al suo fianco ci sarà ancora Marcello: nonostante la sbandata che il ragazzo ha avuto con l'ex Ludovica, deciderà di lasciarsi il passato alle spalle e darsi una nuova chance con la contessa, la quale diventerà la fidanzata ufficiale.

Nell'ottava stagione della soap Adelaide dovrà fare i conti anche con quel segreto che la riguarda e che fino a questo momento non è stato svelato in maniera chiara.

Adelaide sta nascondendo a tutti la sua grave malattia?

Al termine della scorsa stagione la contessa è rientrata a Milano dopo un lungo soggiorno in Svizzera, durante il quale ha fatto perdere le sue tracce.

Nessuno sapeva il motivo di questo trasferimento in Svizzera e solo alla fine della stagione è stato svelato che in realtà Adelaide stava nascondendo un segreto a tutti i suoi familiari.

Un segreto che terrà banco nel corso delle nuove puntate di settembre, quando verrà scoperchiato il vaso di pandora e si scoprirà la verità sulla donna.

Qual è questo segreto che cela la contessa? Non si esclude che Adelaide possa essere gravemente malata.

La malattia della contessa irrompe nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Il sospetto è che Adelaide si sia recata in Svizzera per sottoporsi a delle delicate cure o forse a un intervento, dopo aver scoperto di essere gravemente malata.

La contessa potrebbe non aver voluto far preoccupare Marcello e neppure tutte le persone che lavorano con lei, motivo per il quale avrebbe fatto tutto in segreto.

In tal caso Adelaide potrebbe ritrovarsi ad affrontare un periodo complicato della sua vita e dopo la rivelazione della malattia potrebbe contare anche sul sostegno del suo ex compagno e socio in affari Umberto Guarnieri. Tra i due tornerà in sereno?