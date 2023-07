Terra amara chiude i battenti con la quarta e ultima stagione. La soap opera è uno dei programmi di maggior successo del momento, in grado di conquistare l'attenzione di oltre 2,6 milioni spettatori al giorno.

Eppure l'appuntamento con le vicende di Yilmaz e Zuleyha non durerà per sempre: entro il 2024 gli spettatori di Canale 5 dovranno dire addio per sempre alla soap.

La soap opera Terra amara chiude i battenti con la quarta stagione

La messa in onda quotidiana di Terra Amara in daytime continua a registrare ottimi ascolti: la media arriva a sfiorare anche i tre milioni in alcune giornate, con picchi che hanno sfiorato la soglia del 27% di share.

Numeri decisamente importanti per il daytime pomeridiano e proprio per questo motivo i vertici Mediaset hanno scelto di promuovere la soap e trasmetterla anche in prime time.

Dal 10 settembre sono previste una serie di puntate speciali nello slot serale di Canale 5. Un regalo per i fan, che in questo modo potranno godere della possibilità di seguire i nuovi appuntamenti anche di domenica, dato che in daytime tornerà l'appuntamento con il pomeridiano di Amici 23.

Nel 2024 il gran finale di Terra amara anche su Canale 5: non ci sarà la quinta stagione

Nonostante il successo di ascolti che sta registrando in queste settimane, la messa in onda della soap opera turca non durerà per sempre.

L'appuntamento quotidiano su Canale 5 con Terra amara è destinato a giungere a una conclusione entro il 2024, quando andranno in onda le puntate conclusive della quarta stagione.

Perché in Turchia si è scelto di non andare oltre la quarta stagione della soap opera, che ha registrato ottimi numeri anche nel suo paese d'origine.

A differenza delle soap americane (come Beautiful) e quelle italiane (come nel caso di Un posto al sole) le serie turche hanno quasi sempre un inizio e una fine preciso.

La morte di Yilmaz al centro delle prossime puntate di Terra amara su Canale 5

Intanto le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena legato a Yilmaz.

Dopo aver ritrovato la serenità e la felicità al fianco di Zuleyha, si ritroverà a fare i conti con uno scherzo del destino che segnerà per sempre la sua vita.

Yilmaz sarà protagonista di un incidente stradale: per lui non ci sarà nulla da fare e morirà poco dopo essere stato trasportato in ospedale per un delicato intervento che non basterà a riportarlo in vita.