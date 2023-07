Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, previste nel corso dell'autunno 2023 su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità legate alle vicende di Gemma e Marco.

La coppia protagonista del finale della passata stagione non sarà al centro delle trame dell'ottava serie perché i due attori che interpretano Gemma e Marco non faranno parte del cast.

Nonostante ciò, la giovane venere del grande magazzino milanese porterà avanti la sua gravidanza, ma la nascita del primo figlio avverrà lontano da tutto e tutti.

Il parto di Gemma nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma durante la stagione autunnale 2023 permetteranno agli spettatori di scoprire come si è evoluta la gravidanza di Gemma. La giovane venere diventerà mamma per la prima volta di un bambino frutto del suo amore con Marco, col quale ha vissuto un ritorno di fiamma inaspettato.

Eppure, questo fatidico momento di felicità avverrà lontano da tutto: Gemma non diventerà mamma a Milano, giacché il parto avverrà lontano dalla città dove ha vissuto e lavorato per diverso tempo.

Gemma diventa mamma lontano da Milano nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

L'ottava stagione de Il Paradiso delle signore non prevede la presenza degli attori che vestono i panni di Gemma e Marco.

Entrambi risultano fuori dal cast e, di conseguenza, non ci sarà spazio per le nuove vicende nella città di Milano, ma tutto proseguirà off screen, e quindi oltre le trame principali.

Il pubblico, quindi, avrà modo di sapere quando Gemma metterà al mondo il suo primo bebè, com'è già accaduto con la gravidanza di Tina, diventata mamma durante il soggiorno a Londra.

Stefania torna al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8?

In attesa di avere tutte le informazioni sul parto di Gemma, per la nuova stagione de Il Paradiso delle signore - prevista per l'intera annata 2023/2024 su Rai 1 - i fan della soap sperano ancora una volta di poter rivedere Stefania.

La giovane venere, dopo aver lasciato Milano, si era trasferita negli Stati Uniti per iniziare un nuovo percorso di vita con Marco, ma qualcosa era andato storto.

I due si sono detti addio pochi mesi dopo il fidanzamento ufficiale e, da quel momento in poi, non c'è stato più alcun ritorno di fiamma.

Stefania tornerà ad essere protagonista delle trame dell'ottavo capitolo della soap? Nel corso della stagione scopriremo se gli sceneggiatori de Il Paradiso delle signore hanno tenuto conto delle richieste dei telespettatori.