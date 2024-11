Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 18 al 22 novembre 2024 rivelano che Matteo deciderà di rassegnare le sue dimissioni dal negozio, complice la delicata situazione che sta vivendo con suo fratello Marcello.

Intanto Elvira si comporterà in modo strano e attirerà i sospetti del suo fidanzato Salvatore, al punto da fargli temere che ci sia qualcosa che non va nella loro relazione.

Marta invece tornerà a lavorare al Paradiso, accettando così la proposta di lavoro che le è stata fatta da Marcello Barbieri.

Matteo si dimette dal negozio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 novembre

Matteo, dopo aver affrontato Maria, deciderà di confessare le sue malefatte anche ai Puglisi confessando loro tutta la verità sulla truffa Hofer.

La reazione di Ciro e Concetta non sarà delle migliori: i due coniugi resteranno profondamente delusi e amareggiati dal comportamento del contabile, al punto da prenderne le distanze.

Sarà Silvana ad intervenire per spezzare una lancia a favore del figlio, chiedendo a Concetta di non condannare suo figlio, dato che ha agito in quel modo solo per salvarle la vita e far sì che venisse operata al più presto in America.

Una confessione che commuoverà Concetta, tanto da convincerla a mettersi in viaggio per raggiungere Maria in Francia e affrontare questa delicata questione dopo che ha scelto di chiudere la sua relazione con il contabile.

Elvira si comporta in modo strano con Salvo

Le puntate de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 novembre rivelano che Elvira comincerà a comportarsi in modo strano con il suo fidanzato Salvo, al punto da preoccuparlo.

Il barista non riuscirà a comprendere il perché di tale atteggiamento, al punto da ipotizzare che ci sia qualcosa che non va nella loro relazione.

In realtà Elvira sta vivendo un momento di crisi dovuto alla possibile gravidanza.

Marta invece dopo essersi licenziata dalla Galleria Milano Moda deciderà di accettare la proposta lavorativa di Marcello all'interno del Paradiso e sarà pronta a vivere questa nuova esperienza.

Marta era rimasta delusa dal comportamento del padre Umberto

Negli episodi precedenti della soap opera Marta aveva scoperto la colpevolezza del padre in merito al caso Hofer, al punto da decidere di prenderne le distanze e allontanarsi da lui.

La donna non aveva alcuna intenzione di perdonarlo, specialmente dopo aver scoperto che si era approfittato di Matteo, manipolando la situazione legata alla malattia di sua madre Silvana.

Un comportamento ignobile da parte del commendatore che sua figlia ha duramente condannato, al punto da lasciare il suo incarico alla Galleria per non vederlo più.