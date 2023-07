L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 si rinnova a settembre con la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta che si preannunciano densi di sorprese.

Spazio in primis alle vicende di Adelaide che, nel corso della prossima stagione, continuerà a tenere banco con le vicende legate al segreto che custodisce la contessa e che fino a questo momento non ha ancora svelato a nessuno.

Un segreto che, tuttavia, avrà a che fare con il passato della contessa e potrebbe essere legato ad un figlio segreto avuto in passato da Adelaide.

Il segreto di Adelaide al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 8 di settembre prevedono che sarà dato ampio spazio alle vicende della contessa.

Adelaide si ritroverà così al centro delle dinamiche della soap opera, pronta a tenere banco con i suoi intrighi e con quel segreto che fino a questo momento non ha ancora svelato a nessuno.

La donna, quindi, si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita e potrebbe finalmente far chiarezza su quanto è successo durante il suo soggiorno in Svizzera.

Per quale motivo la contessa aveva fatto perdere a tutti le sue tracce, sparendo nel nulla senza dare alcun tipo di spiegazione?

La contessa Adelaide nasconde un figlio segreto?

Il motivo di questa scomparsa misteriosa potrebbe essere legato al fatto che la donna abbia nascosto a tutti di essere madre.

Sì, perché in questa ottava stagione della soap opera potrebbe venir fuori che la contessa ha avuto un figlio in gioventù e successivamente lo ha fatto crescere in Svizzera, con una sua parente, così da tenerlo "lontano" dalla sua vita, pur continuando a prendersene cura.

Un segreto che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate e clamorose ai fini del racconto e portare la contessa a dover affrontare la verità su quel passato che ha cercato in tutti i modi di nascondere anche alle persone a lei più care.

Matteo svelerà di essere il figlio segreto di Adelaide ne Il Paradiso delle signore 8?

E, a questo punto, non si esclude che il figlio della contessa possa essere il giovane Danilo D'Agostino, una delle new entry di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1.

Il giovane attore vestirà i panni di Matteo e, dagli scatti social che sono apparsi in queste settimane, emerge che girerà un bel po' di scene assieme a Marcello, il fidanzato della contessa.

Non si esclude, quindi, che Matteo possa decidere di mettere piede a Milano per affrontare la sua "vera vita" e in tal caso mettere alle strette sua mamma che, fino a questo momento, ha sempre cercato di tenerlo lontano dalla sua vita affettiva e lavorativa.