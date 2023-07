La soap opera di Canale 5 La promessa continuerà a regale nuovi intrecci nelle puntate in onda nei giorni 26 e 27 luglio, soprattutto con la presenza di padre Camilo. Quest'ultimo rimanderà la propria partenza, rendendo felice Petra. Ignara di come il prete la stia manipolando, quest'ultima continuerà a fare tutto quello che lui le chiede.

Nel frattempo il volto di Camilo non risulterà nuovo agli occhi di Jimena, che si dirà certa di averlo già conosciuto in passata. A proposito di Jimena, durante una cena riceverà la tanto attesa proposta di matrimonio da parte di Manuel, anche se il ragazzo continuerà a professarsi innamorato di Jana.

Spazio anche al nuovo domestico Salvador che sembrerà celare un segreto, soprattutto quando chiederà a Maria come possa recarsi in paese senza farsi scoprire da Romulo. Il ragazzo, a quanto pare, dovrà inviare una misteriosa lettera.

Anticipazioni La promessa, puntata 26 luglio: Alonso terrorizzato dall'annuncio di Petra

L'annuncio di Petra finirà per spiazzare i marchesi. Quando la domestica informerà che il suo carissimo amico prete soggiornerà per circa un mese all'interno della tenuta, almeno fino a quando non diventerà parroco a Leon, don Alonso resterà terrorizzato da questa notizia a causa della fame implacabile di Camilo. Poco dopo il nuovo cameriere chiamato Salvador, arrivato a La promessa su intercessione dell'amico Lope, dovrà recarsi in paese per inviare un'importante lettera.

Per questo motivo il ragazzo si rivolgerà a Maria per domandarle come fare ad assentarsi temporaneamente senza farsi notare. Lo scopo di Salvador è quello di evitare la leva militare obbligatoria, per non finire al fronte.

Jimena certa di aver già incontrato padre Camilo

Nella puntata di mercoledì 26 luglio, Manuel avrà modo di parlare con Jana e la inviterà a volare con lui.

La domestica interpreterà questo gesto come un modo per dirle addio. Nel frattempo Jimena incontrerà padre Camilo e, a quanto pare, sembrerà riconoscerlo. Il prete, tuttavia, non prenderà sul serio l'affermazione di Jimena, dicendole che non è la prima volta che viene scambiato per un attore di Vaudeville, finendo per suscitare le risate degli astanti.

Ancora un'altra volta, Mauro finirà per respingere Leonor infrangendo il loro sogno di fuggire per sposarsi. L'uomo, infatti, sarà più che convinto che questa non sia la cosa giusta da fare, al contrario, Leonor non si mostrerà per niente intimorita.

La promessa, spoiler 27 luglio: Mauro e Leonor passano l'ultima notte d'amore insieme

Nella puntata di venerdì 27 luglio de La promessa si terrà una cena al cardiopalma. Dopo che Jana ha chiuso con lui, Manuel spiazzerà i commensali chiedendo ufficialmente la mano a Jimena. Quest'ultima non esiterà ad accettare la proposta di matrimonio, mentre Jana soffrirà dentro di sé, senza darlo a vedere, in quanto convinta che sia la cosa più giusta da fare.

Mauro, invece, informerà Leonor che sono stati pizzicati da Romulo mentre erano intenti a baciarsi. Per tale motivo il maggiordomo ha imposto loro di mettere fine a questa relazione clandestina. Sarà così che i due innamorati si concederanno un'ultima notte d'amore, in cui si diranno addio per sempre.

Camilo manipola Petra, Candela brucia una torta: anticipazioni La promessa

Ci sarà aria di eccitazione fra la servitù della tenuta, che attenderà con trepidazione l'arrivo di donna Eugenia, la sorella di donna Cruz. Intanto Manuel si rivolgerà a Jana confessandole di sposare Jimena soltanto per dovere e non per amore, successivamente le darà un bacio rassicurante.

Padre Camilo non si farà alcuno scrupolo a manipolare l'ignara Petra, riuscendo a convincerla a cibarsi delle pietanze riservate ai suoi padroni.

Intanto Candela avrà dei problemi legati alla presenza di Lope in cucina. Presa dalla tristezza e dalla stanchezza, la donna finirà per bruciare una torta. Durante uno sfogo con Pia, Candela le rivelerà di sentirsi inutile. Nel frattempo Lope e Simona cucineranno una torta al formaggio per ringraziare Catalina di aver messo a tacere Petra, che stava per smascherarli con i marchesi.