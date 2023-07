Ci sarà un ritorno di fiamma tra Marcello e Ludovica nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8? A fare un po' di chiarezza su quanto succederà in questa nuova stagione della soap è stato Pietro Masotti, l'attore che veste i panni di Marcello.

Intervistato in esclusiva da Blasting News alla presentazione della nuova stagione della soap, Masotti ha anticipato che il suo Marcello si concentrerà solo ed esclusivamente sulla relazione con Adelaide, lasciandosi alle spalle il passato.

Pietro Masotti parla de Il Paradiso delle signore 8: cosa succederà tra Marcello e Ludovica

Nel dettaglio, Marcello sarà uno dei volti di punta di questa ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, la cui messa in onda è in programma dall'11 settembre in poi su Rai 1.

Le sorprese non mancheranno e, per Marcello, arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita sentimentale.

Dopo quel bacio con Ludovica, visto nel finale della passata stagione, in tanti avevano auspicato in un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati, ma così non sarà.

"Ludovica ha fatto la sua scelta, adesso è felice a Napoli, anzi felice non lo so", ha dichiarato Pietro Masotti confermando di fatto che le strade tra Marcello e la sua ex si divideranno.

"Un ritorno di fiamma con Ludovica? No, non è previsto", ha aggiunto ancora l'attore che in questa nuova stagione porterà avanti la sua relazione con la contessa Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina.

'La relazione con Adelaide andrà avanti', parla Pietro Masotti

"Quest'anno il mio personaggio interagirà con tanti personaggi e diventerà sempre più centrale", ha svelato Masotti tra i volti di punta di quest'anno della soap opera.

"La relazione con Adelaide andrà avanti, partita già nel finale della passata stagione, quest'anno sarà una relazione a tutti gli effetti", ha confermato l'attore per la gioia dei tantissimi fan dei "Barberasmo", così come sono stati ribattezzati sui social.

"Il segreto di Adelaide verrà scoperto, ma non posso svelare se intaccherà la relazione con Marcello", ha chiosato Masotti.

La contessa Adelaide si riavvicina al suo ex Umberto ne Il Paradiso delle signore 8

Bisognerà attendere l'inizio di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore per scoprire come la contessa riuscirà a gestire la vicenda legata al suo segreto.

Di sicuro, però, questa novità porterà ad un'evoluzione nel legame con Umberto Guarnieri, storico ex fidanzato della contessa.

Se fino allo scorso anno, i due provavano ad ignorarsi completamente, adesso il commendatore si riavvicinerà alla sua ex e sarà pronta a sostenerla, dopo aver scoperto la verità sul segreto che custodisce e si porta dietro da un po' di tempo.