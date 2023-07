Beautiful continua con nuove puntate e le anticipazioni della settimana dal 30 luglio al 5 agosto annunciano che Steffy sarà ancora al centro delle scene. La sofferenza della donna per la perdita di Finn spingerà Taylor a consigliarle di partire, mentre la vicinanza di Liam farà insospettire Thomas. I riflettori saranno puntati anche su Eric che continuerà a tradire Quinn, mentre quest'ultima non lascerà speranze a Carter. L'avvocato deciderà di sposare Paris per dimenticare la donna che ama. Nel frattempo, Li continuerà a mentire a tutti prendendosi cura di Finn in una stanza d'albergo.

Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a lasciare Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful dal 30 luglio al 5 agosto raccontano che Steffy continuerà a stare molto male per la perdita di Finn. A starle accanto ci saranno Ridge e Taylor che le consiglieranno di partire lontano da Los Angeles per metabolizzare il dolore. Steffy potrà contare anche sull'aiuto prezioso di Liam, ma Thomas proverà a sfruttare la situazione a suo favore. Il fratello di Steffy si recherà da Hope e proverà a farla ragionare sulla forte vicinanza di Liam e la sua ex. Thomas proverà in tutti i modi a mettere in cattiva luce Spencer, mentre dirà a Hope di volerle bene quanto ne vuole a suo figlio Douglas. Steffy sarà pronta a partire, ma la sua casa piena di ricordi di Finn non le permetterà di vivere questo momento con la giusta lucidità.

Anticipazioni settimana dal 30 luglio al 5 agosto: Quinn resterà fedele a Eric

Le puntate di Beautiful dal 30 luglio al 5 agosto vedranno in primo piano anche Eric che continuerà a la sua relazione clandestina con Donna alle spalle di Quinn. Quest'ultima, nel frattempo, farà presente a Carter di aver intenzione di concentrarsi sul suo matrimonio, tanto che l'avvocato perderà ormai ogni speranza di tornare con lei.

Carter deciderà di dare spazio a Paris e sposarsi con lei per dimenticare definitivamente Quinn.

Li continuerà a sperare nel risveglio di Finn e mentirà a tutti

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che ci sarà ampio spazio anche per Finn. Nonostante tutti credano che l'uomo sia morto, infatti, il medico è vivo ed è con sua madre Li.

Il pubblico potrà scoprire quello che è successo realmente dopo la sparatoria di Sheila. Attraverso i ricordi di Li si saprà che Finn e Steffy sono stati portati in due ospedali diversi e in condizioni molto critiche. All'arrivo di Finn al pronto soccorso c'era sua madre di turno e nonostante i suoi colleghi avessero parlato di assenza di attività cerebrale non si è arresa. Li ha firmato il certificato di morte, ma poi ha trasferito suo figlio in una stanza d'albergo. Si scoprirà che Finn adesso respira con l'aiuto dell'ossigeno e sua madre si prende cura di lui mentendo a tutti. Ma perché la donna ha mentito anche a Steffy? Li ha preferito non lasciare alla moglie di Finn alcuna decisione in merito a una possibile eutanasia e inoltre avendola vista con Liam non si fida affatto di lei. Il motivo principale che ha portato Li a mentire a tutti, però, è stata la paura di una vendetta di Sheila.