Alessandro Tersigni tornerà a vestire i panni di Vittorio Conti nel cast della prossima stagione de Il Paradiso delle signore, in onda dall'11 settembre su Rai 1.

Intervistato da Blasting News, l'attore ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel cast della soap, senza nascondere che per un attore sono necessari anche i cambiamenti.

In merito a un possibile ritorno di Marta Guarnieri, ha ammesso che per il momento non è previsto.

Vittorio al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, Vittorio Conti sarà uno dei volti di punta di questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore: quest'anno dovrà affrontare la temutissima concorrenza rappresentata da Tancredi e Umberto, alla guida della Galleria Moda Milano.

Una sfida che si preannuncia particolarmente ostile per Vittorio, dato che dovrà impegnarsi con tutto il suo team per evitare una fuga di clienti.

Non mancheranno le peripezie sentimentali per il volto storico della soap di Rai 1: quest'anno, infatti, si ritroverà a fare i conti con la scelta di Matilde di riprendere in mano le redini del suo matrimonio con Tancredi.

Un ritorno di fiamma che, tuttavia, non farà in modo che Vittorio si rassegni all'idea di aver perso per sempre la sua amata: Conti continuerà a essere presente nella vita della donna.

Alessandro Tersigni fa chiarezza sul ritorno di Marta ne Il Paradiso delle signore 8

Ma cosa ne sarà, invece, del rapporto con Marta Guarnieri? Ad oggi, i fan della soap, continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due, per il momento non previsto.

"Marta? Per il momento non ci sarà il suo ritorno, però chissà magari sentirà l'odore che Vittorio si sta innamorando e arriverà a Milano", ha dichiarato Tersigni

Insomma, il ritorno di Marta non sarebbe previsto in questa ottava stagione della soap opera e Vittorio continuerà a portare avanti il suo legame affettivo con Matilde.

'Un attore ha bisogno di aria nuova', le parole di Tersigni

L'attore ha poi tracciato un bilancio del suo percorso nel cast della soap, ammettendo di trovarsi sempre bene sul set de Il Paradiso.

"Cambiamenti entro il finale di stagione per Vittorio? Per ora non so dirti nulla, ma un attore ha bisogno di respirare aria nuova", ha dichiarato Alessandro Tersigni.

"Io al Paradiso sto bene, il pubblico ci ama e fino a quando è così andiamo avanti", ha aggiunto ancora l'interprete di Vittorio.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso di questa nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, alcuni fan continuano a fare il tifo per la coppia Vittorio-Matilde, sperando di vederli finalmente felici assieme.