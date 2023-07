Mancano meno di due mesi all'inizio della 23esima edizione di Amici, quindi in rete si rincorrono i Gossip e le teorie sul cast che Maria De Filippi presenterà ufficialmente domenica 17 settembre. Stando a quello che riporta Dagospia il 26 luglio, Arisa non sarà più professoressa di canto della scuola: l'artista starebbe per firmare un contratto con la Rai per la nuova stagione di The Voice Kids. Nella commissione interna di ballo, invece, potrebbe esordire Leon Cino.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Mentre in rete impazzano le segnalazioni sul vincitore di Amici 22 Mattia e su Benedetta (pare che i due siano fidanzati ma non lo dicano per non far arrabbiare le gelose fan di lui), i giornalisti tornano ad occuparsi della nuova edizione e dei professori che la animeranno.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 luglio, infatti, Giuseppe Candela ha scritto per Dagospia il seguente articolo: "Ci risiamo, Arisa lascia Amici".

"La cantante sbarca in Rai e sarà nella giuria di The Voice Kids", si legge ancora in rete in queste ore.

L'artista di origini abruzzesi, inoltre, starebbe per firmare il contratto che la legherà al programma condotto da Antonella Clerici nei prossimi mesi: lo show tornerà in onda in autunno con alcune novità, in primis il possibile esordio di Rosalba Pippia nel ruolo di coach dei ragazzi.

Altri rumor sui protagonisti di Amici

Se Arisa sembra vicinissima al cast di The Voice Kids (dovrebbe prendere il posto dei Ricchi e Poveri), anche un altro professore di Amici 22 non sarebbe ancora certo della riconferma.

Da quando è andata la finale che ha decretato Mattia Zenzola vincitore, si parla del possibile addio di Raimondo Todaro: intervistato in più occasioni, però, il siciliano ha sempre detto di non sapere nulla del suo futuro in tv e che tutto dipenderà dalle scelte che farà Maria De Filippi durante l'estate.

In queste ore, poi, Amedeo Venza ha fatto il nome di un altro probabile volto nuovo nella commissione interna del talent-show.

In una Stories che ha postato su Instagram il 26 luglio, l'influencer ha scritto: "Vi ricordate di Leon Cino? Partecipò alla terza edizione e la vinse. Stando ad alcune voci vicine al programma, potrebbe tornare nel ruolo di coach".

Rivoluzione in arrivo ad Amici

Nella stessa giornata, dunque, sono trapelate due interessanti indiscrezioni sul cast di Amici 23: Arisa sarebbe vicina all'addio (per tornare in Rai e con l'obiettivo di partecipare al prossimo Festival di Sanremo), mentre Leon Cino potrebbe esordire come professore di ballo a tantissimi anni di distanza dalla sua vittoria.

Questi rumor non hanno ancora trovato conferme nelle voci dei diretti interessati o in quelle degli addetti ai lavori, quindi i fan devono prenderli con le pinze e aspettare che emergano nuovi dettagli a riguardo.

Qualora Arisa lasciasse davvero il talent-show per entrare a far parte della giuria di The Voice Kids, Maria De Filippi sarebbe costretta a scegliere un/a sostituto/a: in queste settimane si è vociferato dei possibili ritorni di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ma per ora si tratta solo di chiacchiere o di teorie degli spettatori.

Per quanto riguarda la categoria danza, Leon Cino potrebbe prendere il posto di Raimondo Todaro: le riconferme di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, infatti, sono pressoché certe e l'unico in dubbio è sempre stato solo il maestro di latinoamericano.

Lorella Cuccarini ha già fatto sapere che sarà ancora prof di canto dei ragazzi della scuola e anche Rudy Zerbi non dovrebbe mancare nel sestetto di insegnanti che comporranno la commissione interna dell'edizione 2023/2024.