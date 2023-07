Giulia Arena, alias Ludovica de Il Paradiso delle signore, rompe il silenzio sul suo futuro nel cast della fortunatissima soap opera del pomeriggio, di cui attualmente sono in corso le riprese dell'ottava stagione.

Fino a oggi l'attrice non è mai stata vista sul set della soap, motivo per il quale ha scelto di intervenire e fare chiarezza, svelando ufficialmente che non ci sarà. "Ludovica non farà parte del Paradiso, ma mi preme dirvi che non è stata una mia scelta. Non è stata una mia volontà abbandonare il progetto del Paradiso", ha ammesso l'attrice in un lungo sfogo pubblicato sui social.

'Non è stata una mia scelta', parla l'attrice di Ludovica

"È stata una scelta autoriale, che io rispetto perché fanno questo di mestiere. Se hanno scelto di portare avanti altre trame, raccontare nuovi personaggi, progetti e storie è giusto così", ha aggiunto ancora Giulia Arena rivolgendosi ai fan "addolorati" per l'uscita di scena di Ludovica dalle trame dell'ottava stagione.

"Io non so dirvi altro, non so darvi una risposta se Ludovica tornerà più avanti, per il finale, per l'ultima puntata o magari rimarrà a Napoli con Ferdinando. È una risposta che non è stata data neppure a me", ha chiosato l'attrice confermando di fatto di non avere notizie certe su quello che sarà il futuro del suo personaggio.

Ludovica esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 tornerà a settembre su Rai 1, ma non ci sarà quindi spazio per le vicende di Ludovica Brancia: la giovane donna che nel corso del gran finale della passata stagione aveva messo in crisi il suo ex Marcello non comparirà nel cast di questo nuovo capitolo.

Dopo le lamentele dei fan, Giulia Arena ha scelto di intervenire e fare chiarezza per spiegare come stiano davvero le cose, rivelando che non è stata una sua scelta, uscire di scena dal cast della seguitissima soap del pomeriggio.

Marcello dimentica Ludovica e sceglie Adelaide ne Il Paradiso 8

Insomma, il futuro di Ludovica al momento è ancora tutto da scrivere ma non si esclude che gli sceneggiatori possano sorprendere e spiazzare i numerosi fan de Il Paradiso delle signore, così come è già successo in passato con altri personaggi.

Intanto, in questo nuovo capitolo della soap, Marcello porterà avanti la sua relazione con Adelaide: la love story andrà avanti regolarmente ma non mancheranno gli alti e bassi.

In particolar modo, Umberto tornerà a essere presente nella vita di Adelaide e a quel punto si scatenerà la gelosia di Marcello, pronto a difendere la sua relazione con le unghie e con i denti. Riuscirà ad avere la meglio? Lo scopriremo da settembre in poi su Rai 1.