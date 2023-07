Le anticipazioni de La promessa destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per un drammatico incidente aereo che avrà come protagonista Manuel.

L'uomo si ritroverà a vivere dei momenti di grande paura e, nel momento in cui verrà portato in ospedale rischierà seriamente di non farcela.

Spazio anche alla scomparsa nel nulla del barone Juan: di punto in bianco si perderanno le sue tracce e nessuno saprà che fine abbia fatto.

Manuel in gravi condizioni: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma su Canale 5, rivelano che Manuel vedrà fallire il suo sogno di poter scappare via assieme a Jana e iniziare una nuova vita assieme, lontani da tutto e tutti.

Amareggiato e desolato dal progetto di vita che lo aspetta e dalle imminenti nozze con Jimena, l'uomo si metterà alla guida del suo aereo in piena notte.

Il destino vorrà che Manuel si ritroverà a fare i conti con un drammatico incidente aereo che avrà delle conseguenze a dir poco nefaste.

Gli spoiler delle prossime puntate de La Promessa rivelano che le condizioni dell'uomo appariranno a dir poco gravissime e sarà necessario un intervento.

Jana disperata per Manuel: anticipazioni La Promessa

I medici non nasconderanno la gravità della situazione, al punto che Manuel si ritroverà addirittura a rischiare la morte.

Un grande dolore per Jana che, dopo aver appreso le condizioni di salute del suo amato, non potrà che essere disperata e affranta.

Ma questo non sarà l'unico evento drammatico che terrà banco nel corso delle prossime nuove puntate de La Promessa destinate al pomeriggio di Canale 5.

Ci sarà anche una sparizione misteriosa che finirà per sconvolgere e stravolgere il palazzo. Il barone Juan scomparirà e farà perdere misteriosamente le sue tracce , senza dare più alcun tipo di notizia ai suoi familiari.

Jana preoccupata dopo la scomparsa di Juan: anticipazioni La Promessa

Un grande choc per tutti i protagonisti della soap opera, in particolar modo per Cruz, la quale sarà a dir poco devastata dalla notizia della scomparsa del padre e cercherà in tutti i modi di indagare per scoprire cosa sia successo.

La donna, però, in cuor suo penserà subito al peggio e inizierà a temere che le ricerche per scoprire la verità sulla sparizione del padre, possano non portare ai frutti sperati.

Intanto Jana, dopo aver appreso la notizia della scomparsa del barone, inizierà a temere di poter essere tra gli indagati: pochi giorni prima della sparizione, la domestica ha scritto delle lettere a dir poco infuocate a Juan, le quali adesso potrebbero metterla nei guai.