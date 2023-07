La soap opera La Promessa prosegue la sua consueta messa in onda su Canale 5. Gli spoiler sugli episodi in onda da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023 dicono che per risolvere i problemi economici del palazzo i marchesi obbligheranno Manuel Regueiro (Artur Sancho) a sposare Jimena de Los Infantes (Paula Losada) gettando Jana Exposito (Ana Garcés) nello sconforto più totale.

Episodi La promessa sino all’11 agosto: Cruz preoccupata, Manuel chiede scusa a Jana

Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno dal 7 all’11 agosto, Manuel apprenderà dal padre di dover sposare Jimena per salvare la situazione finanziaria della famiglia: la madre del ragazzo gli consiglierà di fare un regalo alla fanciulla.

A questo punto Manuel deciderà di donare alla sua promessa sposa un sonaglio d’argento di quando era bambino, mentre i marchesi inviteranno i genitori di Jimena a La Promessa. Intanto Jana sarà disperata per la storia d’amore tra Manuel e Jimena: quando la giovane Expósito vorrà parlare con il barone verrà fermata da María Fernández (Sara Sanchez Molina).

Eugenia (Alicia Moruno) farà sapere a Jana di aver avuto un dialogo con Dolores (Anai Gonzalez) destando preoccupazione nella darklady Cruz Ezquerdo (Eva Martin), la quale chiederà delle spiegazioni a Teresa (Andrea del Río) e María Fernández senza ricevere alcuna risposta. Cruz e il padre saranno decisi a far tornare Eugenia al sanatorio anche se Curro De La Mata Ezquerdo (Xavi Lock) non sarà d’accordo.

Manuel chiederà scusa a Jana per averle detto di provare dei sentimenti forti nei suoi confronti.

Miguel sfugge all’arresto, Cruz manda la sorella Eugenia al sanatorio

Finalmente sarà tutto pronto per la proposta di matrimonio che Manuel dovrà fare a Jimena in presenza dei duchi De Los Infantes. Nel contempo Lope (Enrique Fortún) aiuterà Miguel (Joaquín Climent Asensio) a nascondersi nel palazzo per sfuggire all’arresto: a trovare quest’ultimo sarà María Fernández.

Jana manifesterà l’intenzione di dare un bacio a Manuel, quando lo vedrà dormire in biblioteca. Cruz manderà la sorella Eugenia al sanatorio venendo rimproverato da Catalina (Carmen Asecas). A consolare Curro ci penserà Jana, Miguel dirà invece a Lope e Salvador Romea (Mario Garcia) di essere costretto a darsi alla fuga.

Trame spagnole: Manuel ha un incidente aereo e perde la memoria

Sempre dalle anticipazioni spagnole, si evince che tra qualche settimana Manuel rischierà di perdere la vita quando tutto sarà pronto per le sue nozze con Jimena. Il ragazzo perderà la memoria a causa di un terribile incidente aereo, e quando uscirà dal coma non si ricorderà nemmeno che si sarebbe dovuto sposare. Nel contempo Jana non mollerà affatto la presa, dato che vorrà farlo innamorare di se per impedire il matrimonio con Jimena.

Nonostante ciò Manuel e Jimena pronunceranno il fatidico sì: quest’ultimo si vedrà costretto ad assecondare i suoi familiari. Jana non avrà il coraggio di rovinare il lieto evento, rinunciando quindi a riavere al proprio fianco il suo amato.