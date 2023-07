La promessa continua con nuove puntate su Canale 5 e presto le trame torneranno a concentrarsi sull'amore impossibile tra Manuel e Jana. Dando uno sguardo alle anticipazioni spagnole, il marchesino avrà un grave incidente aereo che gli farà perdere completamente la memoria. L'occasione sarà presa al volo da Jimena e Cruz che manipoleranno il ragazzo facendogli credere di amare la vedova di suo fratello. Jana, invece, avrà il cuore spezzato perché nulla farà ricordare a Manuel il suo amore per lei. Nonostante Alonso gli dica che non c'è più bisogno del suo aiuto, il giovane marchese sposerà Jimena e Lara assisterà a tutto in lacrime.

Anticipazioni La promessa: Jana assisterà Manuel con amore dopo l'incidente

Le anticipazioni de La promessa raccontano che presto Manuel tornerà al centro dei riflettori. Il figlio del marchese avrà un terribile incidente aereo e dopo aver trascorso un periodo di coma si risveglierà privo di memoria. Il ragazzo non ricorderà nulla del suo amore per Jana e questa situazione giocherà a favore di Cruz e Jimena. Le due donne saranno alleate per manipolare il marchesino e fargli credere di essere innamorato della vedova di suo fratello. Nel frattempo, Jana assisterà Manuel con tutto il suo amore, e sperando che la sua memoria torni chiederà a Catilina un aiuto per rimettere a posto il suo aereo.

Anticipazioni prossime puntate: Manuel sposerà Jimena, convinto di amarla

Le prossime puntate de La promessa vedranno in primo piano Manuel che inizierà a convincersi sempre di più di amare Jimena. Le parole di Jana non serviranno a nulla e neanche l'aereo che gli mostrerà Catilina gli farà ricordare il suo passato e la passione per gli aerei.

Manuel sarà ormai deciso a sposare Jimena e lo farà nonostante Alonso gli spieghi che non c'è più bisogno di questo matrimonio per salvare le finanze del palazzo. A un passo dall'altare, Jimena e Manuel saranno sul punto di dirsi di sì per tutta la vita, ma Jana stringerà tra le mani un biglietto che potrebbe mettere a repentaglio le nozze.

Un volo con Jana smuoverà qualcosa tra i ricordi confusi di Manuel

Le anticipazioni de La promessa rivelano che tra Manuel e Jimena ci sarà il fatidico sì che cambierà per sempre le loro vite. Jana assisterà in lacrime al matrimonio del suo amato che ormai non ricorda più nulla della loro relazione. Ma sarà davvero così? Le trame annunciano che subito dopo il matrimonio, Manuel inizierà a dubitare delle parole di sua moglie e vorrà approfondire il suo rapporto con Jana invitandola a volare con lui. La vicinanza con la cameriera farà scattare qualcosa nella mente di Manuel che inizierà a recuperare dei ricordi.