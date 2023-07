Sta facendo molto discutere la scelta di Mediaset di non riconfermare Barbara D'Urso al timone di Pomeriggio 5. Dopo giorni di chiacchiere e comunicati ufficiali, la presentatrice ha rilasciato un'intervista a La Repubblica per dare la sua versione dei fatti. Inoltre ha fatto sapere di non aver concordato alcun addio e di essere amareggiata per non aver avuto la possibilità di salutare il pubblico che l'ha seguita per 15 anni.

Aggiornamenti sul futuro di Barbara d'Urso

Mercoledì 5 luglio, La Repubblica ha pubblicato le prime dichiarazioni ufficiali di Barbara d'Urso dopo l'addio a Pomeriggio 5, una separazione che non sarebbe avvenuta di comune accordo come hanno sempre sostenuto gli addetti ai lavori.

Interpellata su cosa è accaduto dopo la fine del programma del quale è stata padrona di casa per 15 anni, Carmelita ha raccontato: "Mi hanno mandata a casa senza farmi salutare il mio pubblico, provo rabbia e dolore".

La presentatrice ha anche smentito il comunicato della rete che parlava di una collaborazione conclusa consensualmente, come se la conduttrice fosse a conoscenza di tutto ancor prima di andare in vacanza il 2 giugno scorso (giorno in cui è stata trasmessa l'ultima puntata dello show pomeridiano di Canale 5).

"Voglio dire la verità: io non ho concordato proprio niente", ha sbottato Barbara nell'intervista che ha concesso ai giornalisti il giorno successivo alla presentazione dei palinsesti 2023/2024 di Mediaset.

Lo sfogo della conduttrice sulla rottura con la rete

Nella lunga intervista che ha rilasciato a La Repubblica, d'Urso ha sostenuto che i dirigenti Mediaset l'avevano riconfermata alla guida di Pomeriggio 5 almeno fino al prossimo dicembre nonostante lei e Lucio Presta fossero disposti a un addio anticipato.

"Negli ultimi mesi ho iniziato a pensare di non essere più gradita, ma loro hanno riconfermato il programma anche le le prossime due stagioni", ha spiegato Barbara alla stampa.

La presentatrice, inoltre, ha fatto sapere che i vertici di rete le avrebbero promesso uno show in prima serata per il prossimo autunno/inverno, ovvero fino allo scadere del suo contratto.

"Il 26 giugno hanno chiamato Lucio dicendogli che c'era la possibilità che Pomeriggio 5 lo conducesse da subito chi sarebbe venuto dopo di me, ma questa posa potevamo dirmela ad aprile", ha aggiunto la partenopea.

"Sentenza definitiva arrivata il 28: dopo 15 anni non ci sarò più".

La frecciatina alle trasmissioni di Canale 5

La conduttrice si è detta amareggiata per la decisione che Mediaset avrebbe preso senza consultarla, un "cambio di rotta" (da settembre ci sarà Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5).

"Mi hanno mandata a casa in pochi giorni. Fazio e Bortone hanno salutato tutti prima di andare via, io no", ha concluso d'Urso prima di lanciare una frecciatina alla rete per la quale ha lavorato per tantissimi anni e che da dicembre non sarà più la sua.

A chi ha etichettato come "trash" il suo programma, la conduttrice ha risposto: "Su Canale 5 vedo tante cose molto trash, ma non vengono fermate anzi esaltate".

Gli spettatori pensano che la conduttrice si riferisse a format storici ma un po' "eccessivi" come il Grande Fratello Vip (che nei mesi scorsi ha subito un ridimensionamento importante dopo mesi di liti, urla e comportamenti sopra le righe dei concorrenti) e Temptation Island che l'estate regala ascolti record grazie ai single e ai fidanzati che vengono scelti per comporre il cast delle varie edizioni.