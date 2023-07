Il 1° luglio Mediaset ha annunciato in un comunicato ufficiale l'addio di Barbara d'Urso alla conduzione di Pomeriggio 5. Dopo essersi presa del tempo per metabolizzare la cosa, la conduttrice campana ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha fornito la sua versione dei fatti. D'Urso ha precisato che non sapeva nulla della sua uscita dall'azienda di Cologno Monzese e si è detta rammaricata perché a differenza di alcuni colleghi Rai, a lei non è stata data la possibilità di salutare il pubblico dopo 15 anni di onorato servizio.

La versione di d'Urso

Barbara d'Urso ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sull'addio a Mediaset e Pomeriggio 5. In primis ha rivelato cosa sta provando in questi giorni: "Il sentimento dominante? Dolore, sgomento e rabbia". A tal proposito ha ribadito che lei non era stata messa al corrente della sostituzione, altrimenti il giorno dell'ultima puntata di Pomeriggio 5 avrebbe saluto il pubblico che la segue da 15 anni a questa parte: "Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno".

Inoltre Barbara D'Urso ha rivelato come si è consumata la frattura con l'azienda, nonostante per anni abbia lavorato sodo e non sempre sia stata valorizzata: nel 2007 venne portata a pranzo fuori con tanto di champagne per il brindisi, ma lei non era così entusiasta di lavorare a un programma (Mattino 5) che sarebbe andato in onda tutte i giorni di mattina.

Successivamente ha lavorato alla nascita di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live - Non è la d'Urso ma tutti i programmi sono stati chiusi senza mai avere una spiegazione.

Lucio Presta aveva chiesto la risoluzione del contratto

Il suo agente Lucio Presta aveva anche proposto una risoluzione di contratto in modo da trovare qualcosa di consono in altre reti, ma Piersilvio Berlusconi è stato irremovibile: il contratto era valido fino a dicembre 2023.

Il 26 giugno, però, venne chiesto a Presta se fosse ancora interessato a "cercare nuovi lidi".

A detta della conduttrice i modi con cui è stata sostituita dopo 15 anni sono stati inaccettabili e per questo si è sentita ferita.

Il retroscena sugli insulti ricevuti

Nell'intervista Barbara d'Urso ha parlato anche di quella volta che lei e Mara Venier sono state insultate con l'account ufficiale dell'azienda: l'unico a chiedere scusa dopo tre giorni è stato il capo della comunicazione, spiegando che era stato qualcuno del suo piccolo gruppo di lavoro.

A tal proposito la 66enne ha affermato: "Forse a Mediaset non ero più gradita".

Infine a chi ha insinuato per anni che i suoi programmi fossero "trash", la diretta interessata ha risposto che il budget era ridotto all'osso e ha precisato che sulle reti Mediaset vede tutti i giorni programmi "trash" ma anziché chiuderli vengono esaltati.