Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5. La notizia è stata diffusa da Mediaset tramite un comunicato ufficiale: l'azienda ha ringraziato la presentatrice per l'ottimo lavoro svolto in questi anni.

Siccome il contratto di d'Urso è ancora valido fino al dicembre del 2023, l'azienda di Cologno Monzese valuterà con l'artista nuovi progetti editoriali.

Pomeriggio 5: fine della conduzione di Barbara d'Urso

Sabato 1° luglio Mediaset ha divulgato la seguente nota ufficiale: "Canale 5 e Barbara d'Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5.

Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete".

Infine è stato ricordato che il contratto della conduttrice è valido fino al dicembre del 2023. Per questo motivo, le parti si confronteranno per programmare nuovi progetti insieme.

Il futuro di Barbara d'Urso

Barbara d'Urso in questi anni è stata uno dei volti di punta di Canale 5. C'è stato un periodo in cui ha anche condotto tre programmi in un'unica stagione televisiva: Pomeriggio 5 (dal lunedì al venerdì), Domenica Live (domenica pomeriggio) e Live - Non è la d'Urso (domenica in prima serata).

Dopo la cancellazione della trasmissione della domenica sera, Barbara d'Urso è stata riconfermata a Pomeriggio 5, ma il suo spazio ha comunque subito un ridimensionamento.

Infatti l'anno scorso è tornata sì in prime-time, ma su Italia 1 con La Pupa e il secchione.

Attualmente non è chiaro se Pomeriggio 5 verrà cancellato dai palinsesti Mediaset, oppure se ci sarà una sostituzione di Barbara d'Urso. Per quanto riguarda il futuro dell'artista, ci sono ancora dei dubbi. Ricordiamo che di recente è tornata a lavorare al teatro con un suo spettacolo.

Secondo alcune indiscrezioni, d'Urso potrebbe passare alla Rai, partecipando a Ballando con le stelle come concorrente o come giurata. Questi rumor, però, non sono mai stati commentati né confermati da Milly Carlucci.

La probabile sostituta di d'Urso

Qualora Barbara d'Urso dovesse essere sostituita alla guida di Pomeriggio 5, tra le candidate a rimpiazzarla ci sarebbe Simona Branchetti.

La giornalista e conduttrice televisiva da circa due anni è la padrona di casa di Mattino News, ovvero la versione estiva di Mattino 5 al posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Ad ogni modo, per avere un quadro completo della prossima stagione televisiva targata Mediaset, bisognerà attendere martedì 4 luglio quando ci sarà la presentazione dei nuovi palinsesti.