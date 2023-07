L'appuntamento con My home my destiny prosegue nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 con grande successo e, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ekrem, il padre adottivo di Zeynep.

L'uomo non è ciò che sembra e, in tutti questi anni, ha sempre nascosto di avere una vita parallela, al punto che verrà fuori la verità sulla figlia segreta che ha sempre cercato di nascondere.

Ekrem inganna la moglie: anticipazioni My home my destiny

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca rivelano che i primi campanelli d'allarme sulla "buona fede" dell'uomo si avranno nel momento in cui entrerà in conflitto con sua moglie, perché vorrebbe farle firmare un accordo legato alla loro azienda.

La donna, però, non sembrerà particolarmente entusiasta di questa proposta e inizierà ad avere dei sospetti sugli affari che sta portando avanti il marito.

A quel punto, Ekrem svelerà alla donna che passerà la notte fuori casa per lavoro ma, in realtà, sarà ospite a casa di una donna: trattasi della sua amante.

E, come se non bastasse, si scoprirà che l'uomo ha anche una figlia segreta che, per tutti questi anni, ha sempre tenuto nascosta alla sua famiglia.

Mehdi scopre che Ekrem ha una figlia segreta: anticipazioni My home my destiny

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Mehdi deciderà di indagare sull'uomo e proverà a scoprire qualcosa di più sul suo passato.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca rivelano che Ekrem verrà beccato mentre esce dall'ospedale assieme a questa donna e alla bambina, che in realtà è la figlia segreta.

A quel punto, Mehdi si renderà conto che l'uomo ha mentito a tutti ma in un primo momento deciderà di non dire nulla a Zeynep: non vuole scombussolarla e metterla in crisi dopo questa clamorosa scoperta fatta sul padre adottivo.

Nermin scopre le bugie di Emrek nelle prossime puntate della soap turca di Canale 5

Sta di fatto che, nel corso delle prossime puntate della soap opera turca trasmessa su Canale 5, verrà fuori tutta l'amara verità sul conto di Emrek.

Si scoprirà così che, la sua amante, è l'avvocato che si occupa dell'azienda guidata da Nermin, la quale fino a quel momento ha sempre creduto che la sua impiegata non avesse figli.

Per Nermin, quindi, arriverà il momento della resa dei conti e scoprirà le menzogne che il marito le ha raccontato in tutti questi anni, portando avanti questa relazione clandestina con un'altra donna, dalla quale ha avuto anche una bambina.

Tuttavia, malgrado lo smascheramento, Ekrem cercherà in tutti i modi di farsi perdonare e proverà così ad evitare il divorzio definitivo da sua moglie.