Non mancano segreti e colpi di scena inaspettati nella soap opera drammatica turca My home my destiny da poco approdata su Canale 5. Gli spoiler sulle prossime puntate in programmazione raccontano che verrà alla luce la doppia vita di Ekrem (Nail Kırmızıgül), padre adottivo della protagonista principale Zeynep Göksu (Demet Özdemir). L’uomo all’insaputa dei suoi familiari ha una figlia segreta, una bambina nata da una relazione amorosa intrapresa con l’avvocato dell’azienda della moglie Nermin (Senan Kara), la quale ovviamente non sarà a conoscenza del suo tradimento.

Trame turche, My home my destiny: Ekrem si infuria con la moglie Nermin

Nei nuovi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, al centro della scena ci saranno anche Ekrem e la moglie Nermin. Tutto comincerà quando l’uomo inviterà la sua amata a firmare un accordo per il bene della loro azienda: la madre adottiva di Zeynep essendo amministratore delegato della società deciderà di prendersi del tempo prima di dare una risposta all’uomo che ha sposato, il quale non vorrà sentire ragioni.

Ekrem infatti in preda alla furia farà credere alla consorte che trascorrerà la notte fuori casa per lavoro, mentre invece si recherà da una misteriosa donna: a sorpresa una bambina chiamerà papà il marito di Nermin.

Mehdi scopre la doppia vita del suocero, Ekrem non è intenzionato a divorziare

Successivamente Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) dopo essere finito in carcere con l’accusa di aver sfruttato i minori Kibrit (Helin Kandemir) e Ali (Emir Talha) facendoli lavorare nella sua officina, tornerà presto in libertà anche grazie all’aiuto della moglie Zeynep.

A questo punto l’ex detenuto sospetterà che a denunciarlo sia stato il suocero Ekrem, e non esisterà ad affrontarlo: i due uomini avranno uno scontro molto acceso. In seguito Mehdi e il cugino Nuh (Fatih Koyunoğlu) pedineranno Ekrem quando lo stesso sarà in compagnia della sua amante e della figlia segreta in ospedale. Nello stesso momento nella struttura si recherà Benal (İncinur Sevimli) con l’intenzione di abortire insieme a Zeynep: quest’ultima accompagnerà l’ex fidanzata di Mehdi per convincerla a non abortire, senza sapere affatto che in realtà il padre è suo marito.

La donna con cui Ekrem ha una relazione extraconiugale sarà impiegata nell'azienda di Nermin, la quale crederà erroneamente che la stessa non sia madre. Ekrem non prenderà una netta decisione, dato che non avrà alcuna intenzione di annullare la sua unione con la moglie anche se farà diverse promesse alla sua amante.