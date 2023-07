La nuova programmazione Mediaset di questo autunno 2023 prevede il ritorno di Pomeriggio 5, il talk show che mescola attualità, cronaca e spettacolo condotto quest'anno da Myrta Merlino e non più da Barbara d'Urso.

Confermato anche l'appuntamento del pomeriggio con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, pronta per tornare in onda tra daytime e prime time su Canale 5.

Pomeriggio 5 si allunga: nuova programmazione Mediaset settembre 2023

Nel dettaglio, la nuova programmazione Mediaset del mese di settembre, prevede la riconferma in daytime di Pomeriggio 5.

Il talk show Mediaset, quest'anno, non sarà più nelle mani di Barbara D'Urso bensì passerà in quelle di Myrta Merlino.

La trasmissione subirà un allungamento e rispetto alle ultime edizioni trasmesse su Canale 5, arriverà a toccare una durata di un'ora e quaranta minuti.

La messa in onda, quindi, è prevista dalle 17:05 circa fino alle 18:45, quando poi la linea passerà a Gerry Scotti e Paolo Bonolis per i consueti game show del preserale.

Cambierà anche lo studio: da settembre, infatti, il programma si trasferirà regolarmente a Roma e potrà contare sulla presenza del pubblico.

Confermato Uomini e donne in daytime: nuova programmazione Mediaset autunno

Oltre a Pomeriggio 5, nella fascia del daytime pomeridiano ci sarà spazio anche per il ritorno di Uomini e donne.

La trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi è confermatissima dopo gli ottimi ascolti registrati nel corso delle ultime stagioni.

Con una media di quasi tre milioni di spettatori e uno share che arriva a toccare anche il 28% e picchi del 32%, la trasmissione Mediaset tornerà nel daytime feriale.

Trono over e trono classico saranno ancora al centro della trasmissione: confermata in studio la presenza di Tina Cipollari e quella di Gianni Sperti, pronti a mettersi in gioco per commentare nuovamente le vicende dei vari protagonisti del talk show.

Maria De Filippi torna tra daytime e prime time nella programmazione Mediaset

Questo, però, non sarà l'unico impegno della stagione autunnale per Maria De Filippi: la conduttrice, in queste settimane, è impegnata con le riprese della nuova edizione di Tu si que vales.

Lo show del sabato sera tornerà in onda da settembre in poi in prime time: quest'anno non è prevista la presenza di Teo Mammucari in giuria, bensì quella di Luciana Littizzetto, new entry di questa edizione.

Di domenica pomeriggio, invece, la De Filippi tornerà al timone della nuova edizione di Amici 23: il talent show è confermato nella fascia del pomeriggio, in attesa poi dell'inizio del serale che andrà in onda come sempre nella stagione primaverile.