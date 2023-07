Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 31 luglio al 4 agosto confermano che ci saranno interessanti sviluppi in merito al triangolo sentimentale tra Nunzio, Rossella e Riccardo. A quanto pare quest'ultimo avrà conferma dei suoi sospetti in merito alla sua fidanzata e Cammarota.

Un posto al sole, anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto: notte di passione tra Ada e Nunzio

Dopo aver passato la notte con Ada (Annalisa Pennino), Nunzio (Vladimir Randazzo) inizierà a rivestirsi, mentre l'infermiera gli spiegherà che non si sarebbe mai aspettata questo epilogo.

La donna ci terrà però a sottolineare di non essersi affatto pentita di essere andata a letto con lui e gli ribadirà di voler approfondire questa relazione.

Nunzio si sforzerà di essere gentile, ma risulterà palese che sia poco coinvolto dalla situazione. I suoi pensieri saranno rivolti verso un'altra ragazza.

Cammarota pensa solo a Rossella

Tornato al Vulcano dopo la notte trascorsa con Ada, Nunzio racconterà a Samuel (Samuele Cavallo) cosa gli è successo. Quest'ultimo però noterà che l'amico è insolitamente turbato e gli chiederà se stia pensando ancora a Chiara (Alessandra Masi). Cammarota, a quel punto, si aprirà e confiderà che i suoi pensieri non sono rivolti alla sua ex, ma a Rossella (Giorgia Gientiempo).

Nel frattempo, in ospedale, Rossella verrà a sapere da Ada cosa è successo tra lei e Nunzio. Ross, decisamente infastidita dal racconto, si sforzerà di fingere indifferenza. La ragazza, inoltre, si troverà costretta ad accompagnare la sua amica a cena al Vulcano, in modo da permetterle di rivedere lo chef. Casualmente anche Riccardo ascolterà parte del discorso e deciderà così di auto invitarsi.

Un posto al sole puntate dal 31 luglio al 4 agosto: Riccardo capisce che qualcosa non va

Una volta arrivati al Vulcano, Rossella resterà con Riccardo, mentre Ada si fionderà da Nunzio. L'infermiera e lo chef inizieranno così a flirtare, ma non tutti sembreranno apprezzare le loro effusioni. Le anticipazioni rivelano che Rossella si mostrerà visibilmente infastidita dall'intimità della nuova coppia.

A quanto pare, in quest'occasione, la ragazza non riuscirà a simulare indifferenza e il suo nervosismo verrà percepito da Riccardo. Ross, ovviamente, negherà di essere gelosa di Nunzio, così lei e Crovi finiranno per litigare furiosamente.

In seguito Rossella si sforzerà di non pensare a Nunzio mentre Riccardo, pentito per la sfuriata, cercherà un modo per farsi perdonare. Ross però non sarà per niente intenzionata a far pace con il suo fidanzato, anzi si precipiterà a casa di Nunzio per chiarirsi definitivamente con lui. A quanto pare, in questa occasione, Nunzio farà una rivelazione alla ragazza, che farà crollare tutte le sue certezze. Nunzio forse dichiarerà di amarla? Al momento non c'è la conferma, ma sembra proprio che una nuova coppia stia per nascere.