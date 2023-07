Le anticipazioni sulle nuove fiction Mediaset per la stagione 2023/2024 prevedono il ritorno di alcuni titoli che hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5.

È questo il caso di Viola come il mare 2, la Serie TV con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, pronta a tornare in onda in primavera.

Cattive notizie, invece, per tutti i fan di Buongiorno mamma con Raoul Bova: la terza stagione, infatti, non è prevista nella prossima stagione televisiva.

Il debutto di Maria Corleone: anticipazioni fiction Mediaset 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Mediaset della prossima annata, rivelano che ci sarà spazio per un po' di novità che sicuramente conquisteranno il pubblico del prime time.

Tra queste spicca Maria Corleone, una nuova serie in quattro puntate incentrata sulle vicende della figlia di un pericoloso boss della mafia.

La ragazza, interpretata da Rosa Diletta Rossi, deciderà di prendere le distanze dalla sua famiglia e intraprendere una nuova carriera onesta: il passato, però, tornerà a bussare alla sua porta e Maria si ritroverà a fare delle scelte inaspettate.

Can Yaman slitta in primavera: nuove fiction Mediaset

Tra le novità spicca anche La voce che hai dentro, una fiction in sei serate che vedrà protagonista Massimo Ranieri nei panni di un uomo che, dopo aver scontato una lunga pena in carcere per aver ucciso suo padre, proverà a rimettere insieme i cocci della sua famiglia.

Spazio poi al ritorno di Viola come il mare 2, la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi, confermata dopo il buon successo della prima stagione. Le puntate inedite della seconda serie, però, saranno in onda solo in primavera: gli spettatori e fan di Can Yaman, quindi, dovranno attendere marzo-aprile 2024 per rivedere in azione il loro beniamino.

Buongiorno mamma 3 non ci sarà tra le nuove fiction Mediaset 2023/2024

E poi ancora, le anticipazioni sulle prossime fiction Mediaset, rivelano che ci sarà spazio anche per il debutto di Se potessi dirti addio con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. L'attore vestirà i panni di Marcello, un uomo che ha perso la memoria e proverà a recuperarla grazie all'aiuto di Elena, interpretata dall'ex protagonista de Le tre rose di Eva.

Tra i titoli non previsti nella prossima stagione televisiva del Biscione, invece, spicca Buongiorno mamma 3 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Nonostante gli ottimi ascolti registrati in prime time, con una media di oltre tre milioni di spettatori, la terza stagione non figura nei palinsesti della prossima stagione televisiva 2023/2024. Tornerà in futuro? I fan sperano vivamente di sì.