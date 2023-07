I casting per chi vuole partecipare alla prossima edizione del GF Vip, sono ancora aperti: mentre alcuni autori stanno selezionando la gente comune che vorrebbe andare a vivere nella casa più spiata d'Italia, altri si stanno occupando dei personaggi famosi che varcheranno la porta rossa a metà settembre. Secondo Amedeo Venza, ai provini si sarebbero presentati un bel po' di ex tronisti cacciati da U&D e alla ricerca di un riscatto in tv: tra loro figurerebbero Ciprian, Laura Lella e Lucas Peracchi.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Se Alice Barisciani ha fatto sapere che direbbe sì al GF Vip, ma anche al trono di U&D e a Temptation Island, altri volti storici del dating-show ambirebbero al cast della nuova edizione del reality Mediaset.

In una storia che ha pubblicato su Instagram il 21 luglio, Amedeo Venza ha riportato un retroscena su quello che sarebbe accaduto nei giorni scorsi ai casting per l'ottava stagione del programma condotto da Alfonso Signorini.

"Ai colloqui per il Grande Fratello Vip, si sono visti anche tanti ex tronisti che un tempo Maria De Filippi ha cacciato dalla sua trasmissione. Molti hanno fatto domanda per il format di Canale 5 perché vorrebbero farsi conoscere meglio", ha fatto sapere l'influencer tramite i social network.

I candidati al cast del prossimo GF Vip

L'esperto di Gossip ha anche fatto i nomi di alcuni volti storici del dating-show che di recente avrebbero sostenuto il provino per il GF Vip 8, ovvero per l'edizione che esordirà a metà settembre su Canale 5.

"Vi ricordate ad esempio Laura, Ciprian e Lucas. Tra loro c'è chi ha avuto la faccia tosta di proporsi per il reality", ha fatto sapere Venza su Instagram.

Chi segue da anni U&D, ha saputo associare questi nomi ai volti di chi non ha potuto portare a termine il percorso sul trono perché è stato mandato a casa prima da Maria De Filippi.

Laura Lella è stata una delle prime troniste ad essere cacciate dalla conduttrice dopo che sono emerse una serie di bugie che ha raccontato mentre cercava l'anima gemella davanti alle telecamere; anche Lucas Peracchi è stato mandato via per la poca sincerità che aveva messo nella conoscenza con le corteggiatrici.

Ciprian Aftim, invece, è stato la scelta di Andrea Nicole Conte qualche anno fa: i due, prima di fidanzarsi, si sono visti all'insaputa della redazione nell'appartamento di lei e questo ha fatto infuriare il pubblico e gli addetti ai lavori perché era una vera e propria violazione del regolamento del programma.

Attesa per il ritorno del GF Vip

Della nuova edizione del GF Vip, però, in questi giorni si sta parlando anche per gli opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini in studio.

Quando sembrava quasi certa la presenza di Paola Barale e Katia Ricciarelli, in queste ore il giornalista Giuseppe Candela ha fatto sapere che per questo ruolo potrebbe essere scelta la collega Cesara Buonamici, storico volto del Tg 5. Tra le candidate ci sarebbe anche Elisabetta Gregoraci, ma ad oggi la showgirl non figurerebbe in cima alla lista delle candidate numero uno.

Per quanto riguarda i concorrenti, sono tanti i nomi che sono circolati nelle ultime settimane, tutti altisonanti e lontani dal mondo dei social, proprio come vuole Pier Silvio Berlusconi (fuori dai giochi sia gli influencer che gli iscritti ad OnlyFans).

L'ex tronista Claudio Sona, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli e l'attrice Manuela Arcuri sarebbero in corsa per un posto nel cast dei vipponi, mentre Ornella Muti, Claudia Gerini e Filippo Timi hanno smentito il loro imminente ingresso tra le mura della casa più spiata d'Italia.