Ci saranno le nuove puntate di Scomparsa 2, la serie tv con protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno ritrasmessa questa estate su Rai 1?

È questa la domanda che si pongono i fan della serie che, a distanza di un po' di anni dalla messa in onda del primo capitolo, sperano nuovamente in una possibile seconda stagione, ma così non sarà.

Ci sarà Scomparsa 2 su Rai 1?

Scomparsa è stata una delle fiction più seguite della stagione televisiva 2017. La serie ha avuto come protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, due attori molto amati dal pubblico della tv di Stato, entrambi diventati due star del piccolo schermo.

Gli ascolti sono stati molto alti, con una media che è arrivata a superare la soglia dei cinque milioni di spettatori e picchi del 25% di share.

Dati importanti che, tuttavia, hanno spinto la Rai a non procedere con la realizzazione di una seconda stagione.

La Rai cancella l'appuntamento con Scomparsa 2 dal prime time

Tuttavia, in questa estate 2023, la Rai ha scelto di rispolverare questo titolo per la prima serata domenicale: dal 2 luglio saranno ritrasmesse le puntate della prima stagione di Scomparsa e questo ritorno in video ha riacceso anche la speranza dei fan in vista di una possibile seconda stagione.

In tanti sperano che la Rai abbia deciso di trasmettere le repliche per permettere ai fan di "rinfrescarsi le idee" sulla prima stagione di Scomparsa, in attesa magari della nuova stagione.

Ma è davvero così? Come stanno realmente le cose? In realtà le nuove puntate della fiction con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno non sono previste nella stagione televisiva 2023/2024.

L'appuntamento con Scomparsa risulta definitivamente cancellato dalla programmazione della tv di Stato e di conseguenza non ci sarà spazio per una seconda stagione in prima visione assoluta.

Vanessa Incontrada protagonista a Mediaset: per lei non ci sarà Scomparsa 2 su Rai 1

La fiction con Vanessa Incontrada ha chiuso definitivamente i battenti e la riproposizione della prima stagione non è affatto un segnale di ripensamento da parte della Rai.

La nuova stagione di Rai Fiction per la stagione 2023/2024 prevede la messa in onda di svariate serie televisive in prime time, tra cui il ritorno di Mina Settembre con Serena Rossi e lo stesso Giuseppe Zeno, così come ci sarà spazio per i nuovi appuntamenti con Doc 3 - Nelle tue mani e Mare Fuori 4.

Vanessa Incontrada, invece, sarà impegnata con la terza e ultima stagione di Fosca Innocenti, la Serie TV Mediaset che la vede protagonista con Francesco Arca.