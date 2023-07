Si fanno sempre più insistenti le voci sul sentimento che sarebbe nato tra due allievi di Amici dopo la finale: Mattia e Benedetta continuano a farsi vedere insieme sui social network, e questo non fa altro che alimentare le speranze di quei fan che li vorrebbero in coppia sia sul palco che nella vita. Un commento che Raimondo Todaro ha fatto su Instagram all'ultimo video con protagonisti Zenzola e Vari, poi, ha scatenato nuove chiacchiere sul rapporto tra i due ballerini.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

I fan di Amici sono certi che Mattia e Benedetta siano fidanzati e loro non stanno facendo nulla per smentire questa teoria, anzi.

Da qualche giorno a questa parte, infatti, il vincitore dell'ultima edizione del talent-show sta postando su Instagram foto e video delle vacanze che sta condividendo con Vari, fra momenti di tenerezza e divertimento.

Lo scorso 1° luglio, ad esempio, Zenzola ha pubblicato sul suo profilo un filmato nel quale lo si vede improvvisare un passo a due di latinoamericano con la collega, un romantico balletto che è stato fatto in spiaggia al tramonto.

"Emozioni", ha commentato la romana tra le sue Stories senza scendere nei particolari del sentimento che la lega al ragazzo con il quale ha danzato tante volte sul palcoscenico.

Il parere del pubblico Amici

Tanti volti noti al pubblico di Amici hanno commentato l'ultimo post Instagram di Mattia, ma quello di Raimondo Todaro ha colpito i fan perché sembra una conferma indiretta ai rumor che circolano da settimane sui due latinisti.

"Voi sapete", ha scritto il professore di ballo sotto al video nel quale Zenzola e Vari improvvisano un romantico passo a due vicino al mare.

Secondo i curiosi, infatti, questa frase potrebbe celare un'informazione sulla "coppia" che il siciliano ha e della quale il pubblico non ha ancora ricevuto conferme ufficiali, ovvero che tra i danzatori sarebbe nato l'amore dopo la fine del talent-show.

Il maestro che non avrebbe ancora la certezza di partecipare anche alla prossima edizione del programma di Maria De Filippi, poi, ha anche elogiato i suoi "pupilli" dicendo di volergli molto bene e di essere fiero di quello che stanno facendo da quando l'esperienza nella scuola si è conclusa per tutti loro.

Il silenzio dei protagonisti di Amici

Se Todaro e i fan stanno commentando le insistenti voci che li vorrebbero in coppia anche nella vita, Mattia e Benedetta preferiscono rimanere in silenzio: da parte dei due allievi di Amici 22, infatti, non è ancora arrivata né una conferma né una smentita al Gossip su un loro presunto flirt in corso.

Un dato di fatto, però, è che la ragazza è in vacanza in Puglia da giorni e con lei non dovrebbe esserci Simone, il giovane con il quale era fidanzata mentre era nella scuola più famosa d'Italia.

Zenzola, poi, sta pubblicando tantissimi contenuti social con Vari e ogni volta emerge un feeling sempre più forte tra loro. In un video che è apparso tra le Instagram Stories del vincitore del programma il 1° luglio, ad esempio, si vedono i due latinisti abbracciati a bordo piscina e pronti a tuffarsi insieme.

Sono mesi che siti e riviste parlano di una frequentazione in corso tra Mattia e Benedetta, ma loro non si sono esposti per definire con chiarezza il loro attuale rapporto.