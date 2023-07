Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la soap tv iberica Sei sorelle, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto, Salvador rivelerà a Bernardo di avere recuperato la memoria, e Gabriel sarà inoltre amareggiato perché Francisca ha deciso di proseguire il proprio lavoro in teatro. Infine Cristobal ucciderà Ahmed con la vita di Marina che adesso sarà in pericolo.

Francisca sta ancora a casa Silva

Nella puntata di Sei sorelle di lunedì 31 luglio, Rodolfo acquisterà un regalo molto caro per Blanca, confidando che in questo modo lei possa avvicinarsi.

Ma la ragazza lo allontanerà. Intanto Diana si attiverà in ogni modo per entrare nuovamente in possesso della spilla che in passato le ha dato Salvador. La nuova proprietaria però per cederla chiede una cifra alta. Inoltre Elisa e Donna Dolores sigleranno un'alleanza dato che il loro obiettivo comune è quello di rientrare in società. La ragazza vorrà imparare a cantare bene e Don Ricardo deciderà di chiamare Don Luis, conosciuto come il miglior maestro della città.

Nell'episodio di martedì 1 agosto, Blanca seguirà il consiglio di Donna Dolores ed inviterà Adela a non raccogliere più fondi da destinare all'orfanotrofio: la cosa porterà le due sorelle a scontrarsi. In tutto questo crescerà l'affinità tra Alonso e Diana.

All'improvviso Salvador li noterà insieme ed inizierà a ricordare alcuni particolari del passato con la donna. Successivamente si terrà un acceso confronto tra il pilota e Montaner. Rodolfo invece verrà a conoscenza che Francisca è rimasta a casa Silva, anche se Blanca non gli ha detto nulla.

In Marocco la situazione si fa complicata

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 2 agosto, Francisca sul palco dell'Ambigù confesserà i propri sentimenti a Gabriel e dirà che per amor suo rinuncerebbe a tutto. In Marocco intanto la situazione si farà complicata. Cristobal ha ucciso Ahmed ed ora Marina rischierà di morire.

Inoltre si rafforzerà il legame tra Aurora e Celia, piano piano la scrittrice si sta scordando di Petra.

Nella puntata di giovedì 3 agosto, Petra trascorrerà molto tempo con le figlie di Bernardo. Quest'ultimo comprenderà che la cosa giusta da fare è quella di riallacciare i rapporti con lei. In tutto questo la polizia chiederà a German e Carolina di recarsi nella centrale di polizia, in quanto vicino al fiume è stato rinvenuto il corpo senza vita di un bambino e potrebbe trattarsi del loro figlio scomparso. L'uomo di conseguenza non potrà andare all'appuntamento con Adela.

Don Ricardo è implicato nel traffico dell'oppio

In base agli spoiler di venerdì 4 agosto, Aurora e Celia proseguiranno a raggirare il dottor Uribe, arrivando pure a incensarlo.

Intanto Gabriel sarà deluso dal fatto che Francisca ha deciso di proseguire il proprio lavoro in teatro.

Inoltre German starà al fianco di Carolina, almeno fino a quando non sarà ritrovato il loro bambino. Infine Salvador confesserà a Bernardo che gli è tornata la memoria e che Don Ricardo è implicato nel traffico di oppio.