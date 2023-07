Prosegue l'appuntamento con La Promessa su Canale 5 e la puntata di venerdì 4 agosto sarà ricca di colpi di scena. Le anticipazioni spiegano che si partirà da Eugenia che avrà un attacco di nervi vedendo Jana e scambiandola per Dolores. Nel frattempo, Pia farà di tutto per proteggere Teresa dalle attenzioni del barone ma non sarà facile, specialmente quando la ragazza dovrà occuparsi anche di Eugenia. Infine, Jimena penserà di lasciare il palazzo per mettere alla prova il suo rapporto con Manuel e lui sarà d'accordo.

Anticipazioni La Promessa : Eugenia sarà molto più lucida

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 4 agosto raccontano che Eugenia sarà molto più lucida grazie al cambio di terapia. Una dose minore di medicine renderà la donna più cosciente, ma quando vedrà Jana avrà una reazione inaspettata. La sorella di Cruz avrà una crisi di nervi vedendo la ragazza, perché crederà di vedere il fantasma di Dolores. Per timore che la cameriera venga scoperta, la sua amica Maria Fernandez mentirà dicendo a Cruz che sua sorella ha avuto una reazione nervosa vedendo una vecchia fotografia che era nella sua scatola di ricordi. Per questa volta Jana riuscirà a non far scoprire la sua falsa identità ma sarà sempre più difficile per lei mantenere il suo grande segreto.

Anticipazioni puntata di venerdì 4 agosto: Pia preoccupata per Teresa

La puntata de La Promessa che andrà in onda venerdì 4 agosto vedrà protagonista anche Pia, sempre più preoccupata per Teresa. La governante, infatti, saprà bene che il barone ha messo gli occhi sulla ragazza e farà di tutto per impedirgli di andare oltre. Pia parlerà del problema a Romulo, ma il maggiordomo non potrà fare nulla finché Teresa non si lamenterà.

Le paure della governante, inoltre, aumenteranno quando Teresa sarà incaricata di occuparsi di Eugenia insieme a Maria Fernandez. In questo modo la ragazza sarà ancora più vicina al barone e sarà chiaro che si tratta di una volontà del perfido Juan De Linaja.

Maria Fernandez e Salvador si fidanzeranno

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 4 agosto rivelano che ci saranno novità anche per Jimena che sembrerà sempre più vicina a Manuel.

Quest'ultimo racconterà alla ragazza la grande storia d'amore che ha legato il marchese Jacinto a Sara, la sua seconda moglie. Il ragazzo spiegherà che una leggenda dice che il fantasma della donna, morta prematuramente, vaga ancora per La Promessa. Jimena sarà d'accordo con Manuel e penserà di trascorrere un periodo lontano dal palazzo per mettere alla prova il loro rapporto. Infine, Maria Fernandez si fidanzerà con Salvador, mentre Teresa continuerà a soffrire terribilmente per Mauro.