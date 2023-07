Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono finiti al centro dei pettegolezzi di Gossip: questa volta non si tratta di una nuova crisi di coppia, ma di alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale NuovoTv da una "fonte vicina", secondo cui la coppia non avrebbe alcuna intenzione di convolare a nozze, nonostante Alessandro abbia fatto la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia.

La segnalazione sulla coppia

In un'intervista a NuovoTv, una fonte vicina a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha gettato delle ombre sulle nozze. Scendendo nel dettaglio, sulle pagine della rivista si leggono le parole: "Vedrete, non si sposeranno mai".

La notizia ha fatto storcere il naso ai fan dei "Basciagoni". Lo scorso anno, durante la mostra del Festival del Cinema di Venezia, Alessandro Basciano si era messo in ginocchio sul red carpet e, sfoggiando un anello, aveva chiesto la mano della fidanzata. Sophie senza esitare aveva risposto "sì". Da quel momento, però, la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 6 non ha mai parlato dei preparativi. Al momento della proposta di matrimonio, alcuni attori presenti sul red carpet avevano criticato la scelta di Basciano, sostenendo che si fosse trattato solamente di un gesto fatto per avere visibilità.

Tuttavia, non è escluso che le nozze siano state solamente rimandate per via della gravidanza dell'ex tronista di Uomini e donne: lo scorso maggio infatti, Sophie e Alessandro sono diventati genitori di Cèline Blue.

Crisi superata

Nelle scorse settimane, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno vissuto un momento di crisi. Tutto è iniziato dal defollow su Instagram da parte del deejay: successivamente ha spiegato che si era trattato di un bug. Qualche giorno dopo la stessa Sophie aveva smesso di seguire l'account del fidanzato, senza dare alcuna spiegazione.

In un secondo momento la coppia ha confermato di avere discusso per motivi futili, ma al tempo stesso ha promesso di non rendersi più protagonista di gesti simili.

I due si sono conosciuti nella casa di Cinecittà e da quel momento non si sono più divisi: durante il reality sono stati protagonisti di accese discussioni, al punto che erano stati rimproverati anche da Alfonso Signorini per i modi e i termini utilizzati.

Terminata l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, però, la coppia ha deciso di andare a convivere e ha allargato la famiglia: Sophie è diventata mamma per la prima volta, mentre Alessandro era già padre di un bambino.