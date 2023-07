Le anticipazioni americane delle nuove puntate di Beautiful rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Hope, che si lascerà andare alla passione con Thomas, venendo scoperta da Brooke.

Occhi puntati anche su Liam che, complice la crisi che sta vivendo con Hope, si lascerà andare con Steffy, ma proverà subito a tornare sui suoi passi.

Liam in crisi con Hope: anticipazioni americane Beautiful

Liam continuerà a soffrire per il bacio che c'è stato tra Hope e Thomas in Italia: è stato lui stesso a beccarli insieme e da quel momento si è reso conto che qualcosa si è rotto con la moglie.

Di conseguenza proverà a sfogarsi con Steffy e durante uno dei loro incontri Liam ci sarà un bacio appassionato.

La reazione di Steffy, però, non sarà delle migliori: gli chiederà di andare via e allontanarsi, ricordandogli di essere felicemente sposata con Finn e di non avere alcuna intenzione di mettere in discussione la sua storia d'amore.

A quel punto Liam si scuserà per il suo gesto e si renderà conto che deve affrontare al più presto la difficile situazione con Hope.

Alla fine Liam maturerà una decisione inaspettata: le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che, nonostante le suppliche della moglie, deciderà di chiedere il divorzio.

Brooke scopre Hope a letto con Thomas: anticipazioni Beautiful puntate americane

Un duro colpo per Hope, che a quel punto si recherà da Thomas per cercare conforto. I due, però, finiranno per lasciarsi andare alla passione travolgente.

Hope e Thomas si ritroveranno a letto insieme, andando oltre il semplice bacio. I colpi di scena non sono finiti qui, perché Brooke si recherà a casa di Thomas e, trovando la porta aperta, deciderà di entrare.

A quel punto Brooke sorprenderà la figlia a letto con Thomas e finirà per perdere le staffe, chiedendo a Hope di non gettare all'aria il suo matrimonio.

Tuttavia per vedere in onda queste puntate di Beautiful, comprese quelle che sono state girate a Roma e trasmesse qualche settimana fa in America, i fan italiani devono attendere la primavera 2024.

L'appuntamento con Beautiful domina gli ascolti di Canale 5

Intanto in casa Mediaset gli ascolti della soap opera continuano a essere eccezionali nella fascia del pomeriggio.

La media attuale risulta essere superiore alla soglia de 2,6 milioni di spettatori in daytime, con uno share che arriva a superare il 20-21% con picchi che toccano anche il 23%.

Un grande successo per Canale 5, che grazie all'appuntamento quotidiano con Beautiful riesce a tener testa agli ascolti del Tg1 delle 13:30.