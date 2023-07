L'appuntamento con Temptation Island torna in onda lunedì 24 luglio con la messa in onda della quinta e penultima puntata di questa fortunata stagione.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende di Perla e Mirko: i due si ritroveranno ad un punto di svolta importante del loro percorso.

E, nel corso di questo nuovo appuntamento con il reality show, ci sarà anche un nuovo confronto immediato al falò.

Perla nauseata da Mirko: anticipazioni Temptation Island 24 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata del 24 luglio rivelano che Perla si ritroverà a fare i conti con dei filmati legati al percorso del suo fidanzato, che la lasceranno profondamente amareggiata.

Mirko, infatti, si mostrerà sempre più disinvolto e provocatore nei confronti della tentatrice Greta, la quale sembra essere riuscita a farlo "sbloccare".

"Sono nauseata", sbotterà Perla all'interno del villaggio dopo aver visto l'ennesimo filmato del suo fidanzato in dolce compagnia della single tentatrice.

Insomma, sembrerebbe proprio che il ragazzo si sia lasciato andare un po' troppo nel villaggio, al punto da far infervorire la sua ragazza.

Previsto un nuovo falò anticipato: anticipazioni Temptation Island del 24 luglio

E poi ancora, nel corso di questa puntata ci sarà spazio anche per un nuovo falò di confronto finale per una delle coppie rimaste in gioco.

Filippi annuncerà ai vari protagonisti che, uno dei fidanzati, ha scelto di accelerare la fine di questa avventura e di conseguenza ha già chiesto il falò di confronto con il rispettivo partner.

Di chi si tratta e perché questa scelta anticipata prima della puntata finale del reality show, prevista per lunedì 31 luglio su Canale 5?

In attesa del gran finale di questa edizione di Temptation Island, gli appassionati del reality show possono tirare un sospiro di sollievo dato che dopo il gran finale di questa edizione, non dovranno attendere la prossima estate per vedere le nuove puntate.

Arriva la prima edizione invernale di Temptation Island: ecco quando va in onda su Canale 5

Mediaset ha scelto di premiare il reality show, alla luce degli ottimi ascolti che ha saputo registrare nel corso di queste settimane, conquistando una media di oltre 3.4 milioni di fedelissimi a settimana.

Di conseguenza, questo inverno andrà in onda la prima versione di Temptation Winter, che a differenza della versione estiva, si svolgerà in montagna.

Nuove coppie saranno pronte a mettersi in gioco per cercare di mettere alla prova il loro sentimento in questo nuovo viaggio nei sentimenti che troverà spazio nel prime time di Canale 5 tra gennaio e febbraio del 2024.