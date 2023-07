Durante la seconda puntata di Temptation Island, in onda lunedì 3 luglio, Davide ha perso le staffe con la fidanzata Alessia.

Nel dettaglio, dopo avere visto alcuni video della partner, il ragazzo si è confidato con una delle single spiegando di restare con la fidanzata solamente perché gli dispiacerebbe che lei possa soffrire per un eventuale abbandono.

Al termine della puntata Davide ha richiesto il falò immediato.

Le dichiarazioni di Davide

Da quando è arrivata a Temptaion Island, Alessia si è avvicinata in modo particolare ad uno dei tentatori single.

Nel vedere alcuni video dei due, Davide ha storto il naso e parlando con una delle single si è lasciato andare ad un duro sfogo: "Mi chiedono se la amo o le voglio bene. Non so distinguerlo. Fa delle cose e poi torna sempre da me. Lei non sa stare senza di me. Mi viene a cercare sotto il lavoro, fa delle figure ridicole. La vedo piangere e allora mi dispiace e me la riprendo. L’ho lasciata per un giorno ed era distrutta. Mi ha fatto pena e forse sto con lei per questo".

La reazione di Alessia

Durante il falò delle ragazze, Alessia ha avuto modo di assistere in video allo sfogo del fidanzato Davide.

Parlando con Filippo Bisciglia la ragazza si è sentita dare della cretina: "Si vede che è geloso di me. Questo è proprio cretino. Non capisce nulla di me. Non mi sa dare le attenzioni. Lui ribadisce la cosa delle lauree. Ho studiato tantissimo ma ho fatto i sacrifici. Non so che pensare. Lui continua per la sua strada. Io mi sono rotta, sono stanca e continuo il mio percorso“.

A questo punto la ragazza ha sostenuto di voler portare avanti il proprio percorso senza preoccuparsi del fatto che nell'altro villaggio ci sia un uomo ad attenderla.

Davide e Alessia: lui richiede il falò di confronto immediato

Le sorprese non sono finite: dopo aver visualizzato un video della fidanzata in esterna con uno dei single, Davide ha deciso di richiedere il falò di confronto immediato.

Il diretto interessato ha riferito al conduttore di Temptation Island di essere consapevole di essere innamorato di Alessia nonostante tutto ma di volere comunque avere la certezza che lei voglia continuare a stare con lui.

Per sapere se Alessia ha accettato o meno di confrontarsi con Davide bisognerà attendere la puntata di lunedì 9 luglio. L'impressione è che lui sia disposto nuovamente a perdonare alcuni atteggiamenti della sua compagna ma quest'ultima potrebbe comunque decidere di lasciare il programma da sola.