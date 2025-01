"Quando mi sono avvicinata per parlare e tu mi hai allontanata, mi sono sentita sminuita". Con queste parole, Shaila Gatta ha rimproverato Lorenzo Spolverato per averle impedito di partecipare alla sua conversazione con Chiara Cainelli. Ha spiegato che, se fosse stata nella stessa situazione, non si sarebbe mai comportata in quel modo.

Il risentimento di Shaila

Lorenzo ha deciso di fare una chiacchierata con Chiara per parlare dei loro compagni d'avventura e degli spasimanti della ragazza. Vedendoli parlare, Shaila li ha raggiunti, ma, nel momento in cui voleva partecipare alla conversazione, Lorenzo le ha chiesto di andare via.

Shaila ha deciso di esternare il suo fastidio al partner: "Ho sbagliato a non affrontare il discorso ieri sera, ma non posso tornare indietro. Io cerco sempre di fare la cosa giusta per non ferirti. Quando mi sono avvicinata per parlare e tu mi hai allontanata, mi sono sentita sminuita". Shaila ha ammesso di essersi risentita sia con Lorenzo che con la sua amica, in quanto lei non avrebbe mai avuto un atteggiamento del genere. Inoltre, ha rimproverato Lorenzo per averla lasciata sola per tutta la serata: "A parti inverse, anche tu me l'avresti fatto notare". Shaila è felice che Lorenzo abbia intrapreso nuove amicizie all'interno del Reality Show, ma questo non significa escludere lei.

La replica di Lorenzo

Dopo aver ascoltato Shaila, Lorenzo Spolverato ha cercato di giustificare il suo comportamento: "Mi dispiace, non avevo capito che ti sentissi sola". Ha precisato che il suo intento non era quello di sminuire la partner, ma semplicemente di approfondire la conoscenza con Chiara. Le ha rimproverato di non aver affrontato subito l'argomento: "Avresti potuto dirmelo ieri sera invece di covare rabbia".

Nel momento in cui Shaila è apparsa infastidita dalle giustificazioni di Lorenzo, quest'ultimo si è innervosito: "Se tu hai le risposte, cosa devo dirti? Andiamo oltre".

Il percorso degli 'Shailenzo'

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno mostrato subito un certo feeling al GF. Successivamente, però, lei ha deciso di conoscere Javier Martinez, mentre lui si è avvicinato a Helena Prestes.

Dopo essere stati mandati al Gran Hermano, Shaila e Lorenzo hanno capito di voler stare insieme. Da quel momento, la coppia ha vissuto momenti di alti e bassi, tanto che Lorenzo aveva deciso di chiudere la relazione a causa delle incompatibilità caratteriali, salvo poi tornare sui suoi passi.