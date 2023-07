Nella quinta puntata di Temptation Island 10, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, Francesca Sorrentino ha richiesto il falò di confronto con Manuel Maura. I due hanno poi deciso di dirsi addio e di lasciare la trasmissione da separati.

Terminata la loro esperienza di coppia, Francesca e Manuel hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni a Witty Tv: in particolare lei, Francesca, ha spiegato il motivo per cui ha deciso di chiudere la sua storia con Manuel e tornare così single.

Le dichiarazioni di Francesca su Manuel dopo Temptation Island

"Mi sentivo scaricata d'energia" ha esordito così Francesca Sorrentino dopo il suo percorso a Temptation Island 2023. "Quando vedevo un'attenzione, una premura in più mi sentivo strana perché non ero abituata a quello, quindi mi devo perdonare un po’ di cose perché l’anormalità per me era diventata normalità" ha poi continuato l'ex concorrente classe 2000.

"Mi sono un po' annullata come persona. In questo momento sto male ed è normale, perché ho detto addio ad una persona che seppur sbagliata ha fatto parte della mia vita. All'inizio ero innamorata, dopo è diventata una dipendenza" ha chiosato la giovane ventitreenne, ora ex fidanzata di Manuel Maura.

La parole di Manuel Maura dopo l'addio con Francesca Sorrentino

"Appena ho visto Francesca ho capito che era arrabbiata" ha esordito Manuel Maura a Witty Tv dopo Temptation Island 10. "Era un puzzle che dovevo riempire e l'ho riempito tutto, perché ho pensato a 360 gradi quale poteva essere la situazione giusta" ha aggiunto l'ex concorrente.

"So che questa volta l'ho persa definitivamente" ha inoltre sentenziato Manuel. "Francesca è stata importante per me e lo sarà sempre" ha infine chiosato il giovane trentenne romano.

Chi sono Manuel Maura e Francesca Sorrentino

Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno partecipato come coppia a Temptation Island 2023, programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Lui originario di Roma, ha 30 anni e lavora come agente di commercio mentre lei ha 23 anni ed è un tecnico della riabilitazione psichiatrica all'Università dell'Aquila. I due hanno avuto una relazione durata circa due anni nel corso della quale si sono lasciati più volte. Era stata Francesca a contattare la redazione del docu-reality targato Fascino, poiché voleva avere più sicurezza all'interno della storia d'amore e sapere quali fossero i reali sentimenti di Manuel. Durante il loro percorso a Is Morus Relais, la giovane ha sofferto molto per via delle confessioni che Manuel ha fatto ai suoi compagni d'avventura relative ai suoi flirt.

La cosa ha spinto Francesca ad avvicinarsi al tentatore Alberto Succi, scatenando gelosie e fastidi nell'allora fidanzato. Dopo il falò di confronto, la coppia ha così deciso di uscire da separata per iniziare una vita da single.