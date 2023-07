Cosa succede nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 7 al 13 agosto? Mentre Steffy ha deciso di voltare pagina, Li continua a tenere nascosto il fatto che Finn sia vivo e stia lentamente migliorando. Intanto, Eric cambia idea su Donna e sembra volerla per sempre nella sua vita, proprio quando Hope li scopre.

Ci saranno problemi per Carter, dopo che Grace lo metterà in seri guai. Ma il colpo di scena che innescherà una serie di eventi sarà l'evasione di Sheila dal carcere, per portare a termine la sua vendetta e non solo ai danni di Steffy.

Anticipazioni di Beautiful dal 7 al 13 agosto 2023: puntate italiane

Nel dettaglio, le nuove puntate di Beautiful vedranno Bill dalla parte di Ridge, cosa alquanto strana. Gli dirà di essere dispiaciuto per Steffy e gli consiglierà di stare anche dalla parte di Brooke.

Intanto, dopo un momento d'amore tra Hope e Liam, Brooke si trova faccia a faccia con Deacon e lo respinge, temendo che di lì a poco arrivi Ridge.

Grace denuncia Carter per molestie

Saranno in arrivo guai per Carter che, dopo aver confessato il suo amore a Quinn, decide di continuare la sua relazione con Paris. Zende però viene invitato da Grace a darsi una mossa per riconquistare sua figlia. Paris va su tutte le furie e si arrabbia con la madre, che si intromette sempre nella sua vita.

Grace perde il controllo vedendo Paris e Carter baciarsi e così comunica a Ridge che presenterà una denuncia per molestie ai danni di Carter.

Hope scopre la relazione tra Eric e Donna

Intanto Hope coglie in flagrante Eric e Donna, che saranno visibilmente imbarazzati. Successivamente, il capostipite dei Forrester rivela di aver cambiato idea riguardo la loro relazione, ma prosegue nel frattempo il triangolo tra lui, Donna e Quinn, che non immagina che cosa stia succedendo.

Intanto Brooke e Ridge iniziano a sospettare dello strano comportamento di Li.

Sheila scappa di prigione: Beautiful nuove puntate

Dopo aver chiesto l'aiuto di una guardia, Sheila scappa di prigione, certa che Finn sia vivo e che si trovi con Li. Ed è proprio a casa della madre adottiva di suo figlio ce si reca dopo essere evasa dal carcere.

Il suo desiderio è quello di rivedere Finn un'ultima volta.

Che cosa farà Li davanti alla furia di Sheila? A quanto pare poco, visto che la polizia non riuscirà a riportarla in carcere e da questo momento in poi si susseguiranno una serie di eventi che avranno Carter come protagonista, decisa a ricongiungersi con Finn e a vendicarsi contro tutti coloro che l'hanno messa nei guai.