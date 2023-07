Domani, 10 luglio, andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, ecco che sulla pagina ufficiale del programma è stato diffuso un video spoiler riguardante Francesca: la ragazza sembra essere sconvolta e parlando con una delle compagne ha confidato di non farcela più.

Non è ancora chiaro che cos'abbia visto, al momento si possono solo avanzare delle ipotesi.

Francesca in lacrime

Nel video pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Temptation Island si nota Francesca con un vestito rosso uscire dal pinnettu del tutto sconvolta. Successivamente, la ragazza parla con Perla e asciugandosi gli occhi esclama: "Non ce la faccio più".

Al momento non è chiaro che cosa sia successo, quasi certamente è stata contattata dalla redazione per prendere visione di un video compromettente su Manuel. Da quando è iniziato il "viaggio dei sentimenti" Francesca ha scoperto che il suo fidanzato l'ha spesso tradita con Manuel ad aver 'giustificato' il tutto come parte di inclinazioni caratteriali del tutto proprie e singolari.

Il ragazzo ha comunque spiegato di vedere Francesca come la madre dei suoi figli e di volere lei accanto in futuro.

Il commento di alcuni utenti dal web

Il video spoiler riguardante Francesca non è passato inosservato agli utenti del web. Su Instagram, un telespettatore ha scritto: "Francesca credimi soffrirai tantissimo, ma quando passa sarà liberatorio, ti amerai, liberati, meriti di meglio".

Un altro utente ha affermato: "Scappa a gambe levate da Manuel". Un altro internauta ha ribadito che non è facile chiudere una relazione, ma se serve a stare meglio è giusto farlo.

Tuttavia, tra i vari commenti c'è anche chi ha sostenuto come Francesca stia fingendo di stare male per Manuel evidenziando come alla fine uscirà dal programma insieme a colui che ha dichiarato di averla sempre tradita.

Deianira Marzano riporta una segnalazione su Manuel

Nel frattempo, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato sul proprio account una segnalazione ricevuta su Manuel. Nel dettaglio, una ragazza ha dichiarato di essere stata contattata ripetutamente dal fidanzato di Francesca anche prima che partisse per Temptation Island: "Per me lui non è innamorato, altrimenti non ti intrattieni con altre" ha sentenziato la fonte.

In seguito alla segnalazione ricevuta, la Marzano ha riferito di non essere sorpresa, poiché lo stesso Manuel ha confessato di avere tradito più volte la fidanzata.