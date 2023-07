Procederebbe a gonfie vele la frequentazione tra Mirko e la single con la quale ha deciso di lasciare il villaggio di Temptation Island. Greta Rossetti, infatti, in questi giorni ha pubblicato sui social foto e video che i fan hanno interpretato come indizi della conoscenza in corso con l'ex di Perla: rose rosse e "case che profumano d'amore" per la giovane tentatrice che ha fatto perdere la testa al romano Brunetti.

Aggiornamenti sulle coppie di Temptation Island

A quanto pare Perla sarebbe fidanzata con il single Igor dopo Temptation Island, ma anche Mirko non se ne starebbe con le mani in mano.

Una segnalazione che è arrivata a Deianira il 26 luglio, unita ad un paio di indizi social, sembrano confermare l'idillio ancora in corso tra il romano Brunetti e la tentatrice Greta.

Quest'ultima, infatti, sta usando Tik Tok e Instagram per condividere con i curiosi alcuni momenti della sua romantica quotidianità, tra regali inaspettati e dichiarazioni di estrema felicità.

Visto che per contratto non possono anticipare come è andata a finire tra loro (chiunque partecipi al reality-show deve aspettare la messa in onda dell'ultima puntata per tornare ad esporsi sul web), Mirko e la single Rossetti starebbero lanciando segnali inequivocabili sul loro attuale rapporto, il tutto nell'attesa di potersi esprimere liberamente dopo la fine del programma.

I segnali dalla protagonista di Temptation Island

"La tentatrice di Mirko pubblica nelle sue storie questo Tik Tok, è un indizio che stanno insieme", si legge nel messaggio che è arrivato a Deianira lo scorso 26 luglio e che lei ha prontamente condiviso con i suoi follower di Instagram.

Il filmato che ha attirato l'attenzione di curiosi e fan di Temptation Island, è quello nel quale la bella Greta passeggia da sola in una camera da letto e la didascalia che campeggia nella parte alta dello schermo recita: "Quando è mattina e stai camminando in casa tua, il sole sta splendendo, la tua casa è piena d'amore e profuma di caffè.

Ce l'avete fatta".

Queste parole della single Rossetti sembrano un riferimento neppure troppo velato al ragazzo che ha conosciuto in Sardegna durante le riprese del reality-show, lo stesso che ha scelto di tornare a casa con lei anziché con la fidanzata Perla.

La tentatrice parla d'amore e di felicità, come se volesse confermare che tra lei e Mirko è davvero scoccata la scintilla e che presto potranno renderlo pubblico; per ora, però, si accontenta di mostrare ai curiosi i mazzi di rose rosse che riceve da un mittente al momento sconosciuto.

Attesa per il finale di Temptation Island

Deianira ha commentato questa segnalazione augurandosi che Mirko e Greta stiano davvero insieme, soprattutto a fronte del "caos" che ha scatenato la loro frequentazione davanti alle telecamere. La conferma di questo, però, non arriverà prima di lunedì prossimo: il 31 luglio, infatti, andrà in onda l'ultima puntata di Temptation Island e Filippo Bisciglia svelerà cosa è successo a tutte le coppie del cast un mese dopo la fine delle riprese in Sardegna.

Dopo aver trasmesso i due falò di confronto che mancano all'appello (quelli di Davide e Vittoria, Ale e Federico), il presentatore si concentrerà su tutti e 14 i protagonisti della decima edizione del programma leader d'ascolti dell'estate.

Torneranno in tv per raccontare come si è evoluto il loro rapporto dopo le registrazioni: Gabriela e Giuseppe, Isabella e Manu, Davide e Alessia (queste tre coppie sono rimaste unite al termine del percorso), Francesca che ha lasciato Manuel dopo un infinito tira e molla, Perla e il single Igor, Mirko e la tentatrice Greta.