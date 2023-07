L'appuntamento con le nuove puntate de La promessa destinate alla fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per dei colpi di scena clamorosi legati alle vicende di Jimena.

La donna annuncerà la notizia della sua gravidanza ma, col passare dei giorni, attirerà i dubbi e i sospetti da parte di Jana, pronta ad indagare per scoprire come stanno le cose.

La compagna di Manuel arriverà a mettere in scena anche un finto incidente, col quale proverà a frenare i piani del marito.

Jimena svela di essere incinta: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa rivelano che nel momento in cui Jimena si renderà conto che sta per perdere suo marito, annuncerà di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

Una rivelazione spiazzante e del tutto inaspettata anche per Manuel, il quale si ritroverà a dover rivoluzionare i suoi progetti lavorativi.

L'uomo era in procinto di partire per Milano ma, alla fine, si ritroverà costretto a rivedere i suoi piani e si dirà pronto a restare al fianco di sua moglie.

Come se non bastasse, chiederà a Jana di prendersi cura della moglie e di accudirla durante tutto il periodo della gravidanza.

Jana dubita sulla gravidanza di Jimena: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana accetterà tale proposta e, grazie a questo rapporto ravvicinato con Jimena, si renderà conto che la donna nasconde dei segreti.

Jana avrà dei sospetti sulla gravidanza di Jimena: ci sono delle cose che non la convincono fino in fondo, motivo per il quale deciderà di parlarne con Manuel.

L'uomo, però, non crederà alla versione dei fatti della domestica e sosterrà che nessuno deve mettere in discussione la gravidanza di Jimena.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera spagnola che sta conquistando il pubblico di Canale 5, rivelano che ben presto Jimena fingerà un incidente all'interno del palazzo.

Jana smaschera le bugie di Jimena sull'incidente: anticipazioni La Promessa

La donna scoprirà che Manuel ha intenzione di partire per lavoro e stare via per qualche giorno: timorosa di perderlo per sempre, deciderà di studiare un piano per evitare la sua partenza.

La donna darà una testata volontaria contro la porta e in tal modo di provocherà una ferita alla testa, lasciando credere a tutti di essere stata vittima di un incidente domestico.

Manuel si preoccuperà moltissimo e annullerà la sua partenza mentre Jana scoprirà subito che la donna ha soltanto architettato una messa in scena.

In questo modo, quindi, scoprirà le bugie della sua rivale e si renderà conto di quanto possa essere pericolosa.