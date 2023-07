Le anticipazioni di Terra amara dal 31 luglio al 6 agosto promettono nuovi entusiasmanti colpi di scena. Spazio in primis alle vicende di Fikret, che si ritroverà messo alle strette dalla perfida Behice.

Fekeli, infatti, si ritroverà ad essere vittima di un agguato mentre Demir si dirà pronto a confessare tutta la verità sul piccolo Adnan mentre Yilmaz si renderà protagonista di un gesto estremo.

Mujgan affronta Yilmaz: anticipazioni Terra amara al 6 agosto 2023

Le anticipazioni di Terra Amara al 6 agosto rivelano che Yilmaz non avrà ancora il coraggio di confessare alla moglie la verità sul piccolo Adnan.

A quel punto sarà la dottoressa a prendere in mano le redini della situazione: dopo un confronto con la zia, Mujgan affronterà il marito facendo finta di aver appena scoperto la verità sul bambino.

Demir e Hunkar si recheranno in ospedale per portare a casa il piccolo Adnan. Dopo il grande spavento, il bambino si è ripreso e può finalmente ritornare dai suoi genitori.

All'ospedale, però, si presenterà anche Yilmaz: il vero padre del bambino vorrebbe prendersi cura di lui, ma la sua presenza finirà per scatenare l'ennesima lite in ospedale con il nemico Demir.

Behice scopre le bugie di Fikret: anticipazioni Terra amara al 6 agosto

Le anticipazioni di Terra amara fino al 6 agosto 2023 rivelano che Sermin incontrerà Fikret e, dopo averci scambiato poche parole, si renderà conto subito che l'uomo sta nascondendo qualcosa.

Secondo Sermin non è la persona che dice di essere, motivo per il quale metterà subito al corrente Behice dei suoi sospetti. La zia di Mujgan non esiterà a mettersi all'opera per cercare di indagare e scoprire come stanno realmente le cose.

Alla fine Behice riuscirà a scoprire la verità: la donna troverà le prove che attestano la falsa identità di Fikret e correrà subito da Mujgan per metterla al corrente, dicendole anche come intende agire.

Yilmaz rapisce Adnan: anticipazioni Terra amara

Spazio anche alle vicende di Fekeli: in questi nuovi episodi della soap opera l'uomo si ritroverà vittima di un agguato per mano di due uomini armati, ma Fikret lo salverà coraggiosamente e si metterà a seguire i due malviventi. In realtà, però, il nuovo arrivato a Cukurova è complice dei due malviventi.

Demir, invece, si convincerà del fatto che bisogna confessare la verità all'intera comunità di Cukurova sul piccolo Adnan. Per tale motivo convocherà una conferenza stampa per annunciare come stanno le cose.

I colpi di scena non finiranno qui: Zuleyha scoprirà che il piccolo Adnan è sparito dalla villa. Il bambino è stato rapito da Yilmaz e la donna non riuscirà a darsi pace.